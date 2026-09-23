El presidente de Siria insiste ante la ONU en la retirada de Israel de los Altos del Golán

"Los Altos del Golán seguirán siendo territorio sirio. Cualquier otro intento será frustrado de conformidad con la Resolución 497 del Consejo de Seguridad", afirmó en su alocución, la primera del segundo día de esta cita anual en Nueva York y la segunda vez que se sube al estrado después que a finales de 2024 Bachar al Asad fuera derrocado tras más de dos décadas gobernando Siria con mano de hierro.

Desde esa posición, Al Sharaa exigió "la retirada de las fuerzas israelíes a las líneas del 8 de diciembre de 2024", ya que después del derrocamiento de Al Asad las tropas israelíes tomaron más territorio del sur sirio, y rechazó "los intentos de Israel de imponer un hecho consumado".

"El mundo celebra nuestro regreso, pero Israel está lanzando ataques contra Siria. Se han producido 500 ataques aéreos, más de 1.200 incursiones y 300 detenciones. Esto contradice la orientación que observamos a nivel global y recuerda a una época que creíamos superada", afirmó.

Ayer mismo, en un evento con el centro de estudios Atlantic Council en Nueva York, Al Sharaa dijo que la soberanía de Siria sobre los Altos del Golán no es negociable y respondió a la decisión de EE.UU. de reconocer la soberanía israelí sobre el territorio diciendo que el presidente Donald "Trump no es dueño de los Altos del Golán".

Y, como analogía, bromeó diciendo que, si quiere ceder algo a Israel, podría entregar Nueva Jersey.

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Israel capturó y ocupó la mayor parte de los Altos del Golán durante la Guerra de los Seis Días en junio de 1967.

La Resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU, a la que hizo referencia Al Sharaa, declara que la anexión de los Altos del Golán por parte de Israel es nula, inválida y sin ningún efecto legal internacional.

Más allá de rechazar las acciones de Israel, Al Sharaa se dedicó exclusivamente en su discurso a enumerar los logros de Siria -sin hacer mención a otro país de Oriente Medio- en tan solo dos años después de la "liberación", que él mismo lideró en una ofensiva junto a otros grupos rebeldes que acabaron con 14 años de guerra.

"El año pasado mencioné que Siria se recuperó. Hoy afirmo que Siria se está levantando", exclamó el presidente.

Y añadió que, desde la caída de Al Asad, más de 100 países se han comunicado con Siria y la capital, Damasco, ya acoge más de 60 misiones diplomáticas.

"Siria ha recuperado su estatus en la comunidad internacional (...) Ya no estamos aislados", zanjó.