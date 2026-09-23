El Senado filipino rebaja el umbral de votos necesarios para condenar a Sara Duterte

Debido la ausencia de cuatro senadores por diversos problemas, la mayoría jurídicos, el pleno ha quedado mermado a 20 miembros, por lo que los votos requeridos para declarar culpable a Duterte se reducen de 16 a 14.

Acusada de cuatro delitos, entre ellos, malversación de fondos públicos o amenazas contra el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., la número dos del Gobierno afronta ahora un escenario complejo, con menos apoyo del previsto al inicio del juicio.

Con 13 votos a favor, uno en contra y seis senadores que se negaron a participar, la Cámara Alta aprobó que el umbral de votación se calcule según los legisladores activos, tras un extenso debate en el que también se rechazó una propuesta que buscaba impedir interpretar el umbral de votación, bajo el argumento que se carecía de autoridad.

El presidente del tribunal, Francis Escudero, precisó que la reducción se aplicará "solo para esta ocasión" y no sentará un precedente vinculante para futuros juicios políticos al tratarse, según expuso, de un fallo y no de una reforma del reglamento.

De acuerdo con la resolución, quedarán fuera del cómputo "los senadores que estén detenidos o suspendidos; los que sean buscados por las autoridades y cuyo paradero se desconozca; los que padezcan una incapacidad física o médica; los que estén fuera del alcance de los mecanismos coercitivos del Senado, y otros en situaciones similares".

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Estos supuestos afectarían a los cuatro senadores ausentes: Ronald 'Bato' dela Rosa, prófugo tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional; Jinggoy Estrada y Rodante Marcoleta, detenidos por casos de corrupción, y Loren Legarda, de baja médica en el extranjero desde julio.

"Cuando el cálculo de los dos tercios resulte en una fracción, el número de votos requeridos para la condena se redondeará al número entero superior siguiente", dictaminó Escudero. Con esta regla, si la base queda en 20 senadores, harán falta 14 votos para condenar a la vicepresidenta, y siete abstenciones para impedir que la oposición logre la destitución.

El umbral de votos ha enfrentado a fiscalía y defensa desde el inicio del juicio. En julio, el Senado interpretó que los dos tercios exigidos por la Constitución equivalían a 16 de 24 senadores, sin embargo el legislador Erwin Tulfo apeló al considerar que los cuatro ausentes no debían contar.

Ante la ambigüedad y dilema de la cuestión, la Cámara Alta recurrió la semana pasada a la figura de 'amici curiae' para solicitar la opinión legal de cuatro expresidentes y exmagistrados del Tribunal Supremo, con el fin de esclarecer el vacío, según informó el medio local Rappler.

Aunque al inicio del proceso Duterte sumaba un cómodo respaldo en el Senado que hacía muy complicada una condena, ahora sus apoyos se encuentran en mínimos con un legislador a la fuga y dos detenidos.

En caso de que Sara Duterte fuera condenada, supondría su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, lo que frustraría su aspiración de concurrir a las elecciones presidenciales de 2028. Si bien el fallo no conlleva penas de prisión, sí dejaría vía libre a la justicia para iniciar un proceso penal.