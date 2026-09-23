El soldado herido grave en Cisjordania ocupada es hijo del embajador israelí en EE.UU.

El ministro identificó al reservista herido como Neria Leiter en un comunicado y pidió su "pronta recuperación" tras resultar gravemente herido en el ataque, ocurrido en un puesto de control militar cerca del asentamiento de Beit Horon, entre Modiín y Jerusalén.

"Yechiel, te acompaño a ti y a tu familia, y rezo junto a toda la nación de Israel por la recuperación de tu hijo", se dirigió Katz al embajador.

El soldado fue trasladado en estado grave al hospital Shaare Zedek de Jerusalén, según informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), que indicó que presentaba un "traumatismo multisistémico grave" tras el ataque.

El conductor palestino del vehículo fue abatido por el Ejército israelí después de embestir el coche patrulla en el que se encontraban un soldado y un policía, según las autoridades israelíes.

Hace tres días, el Ejército israelí mató a un palestino que intentó llevar a cabo un atropello contra soldados que operaban en la zona del asentamiento israelí de Ganim, en el norte de Cisjordania ocupada.

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El suceso tuvo lugar aproximadamente una hora después de otro ataque en el centro de Cisjordania en el que un atacante palestino disparó contra un grupo de israelíes cerca del asentamiento de Nova Tzuf y mató a uno de ellos.