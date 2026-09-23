Embajador estadounidense ofrece ampliar cooperación con México “sin intervencionismo”

Durante la quinta Convención Binacional de la American Society of Mexico (Amsoc), el diplomático subrayó que la soberanía mexicana también implica liberar comunidades del control de organizaciones criminales al interior del país.

“Estados Unidos quiere ver un México que sea soberano frente a interferencias externas maliciosas, pero también un México que sea soberano y libre de interferencias internas de organizaciones criminales y cárteles transnacionales”, afirmó Johnson.

El diplomático aseguró que Washington busca “hacer más” junto al Gobierno mexicano “como buenos vecinos” para que ambos países sean más seguros y prósperos, en un momento en el que la Administración del presidente Donald Trump ha elevado la presión contra los cárteles al designarlos como organizaciones terroristas extranjeras.

Johnson defendió esa decisión al señalar que permite emplear nuevas herramientas contra las estructuras criminales y, en especial, atacar sus finanzas.

“Estamos cambiando la forma en que confrontamos a los carteles también. Estamos yendo tras toda la red”, dijo al enumerar traficantes, financiadores, empresas fachada, facilitadores y otros actores que permiten funcionar a estas organizaciones.

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El embajador destacó además los resultados de México en decomisos y cooperación bilateral.

El Gobierno mexicano informó este mes que, desde octubre de 2024 hasta el 31 de agosto pasado, las autoridades aseguraron 534 toneladas de drogas en tierra, incluidas más de 2,5 toneladas y 9,5 millones de pastillas de fentanilo, además de 88 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

Johnson atribuyó parte de los avances al intercambio de información, la capacitación y las operaciones coordinadas entre ambos países, y aseguró que también se ha intensificado el combate al tráfico ilegal que cruza la frontera en ambas direcciones.

El embajador también afirmó que la frontera es hoy más segura que antes y vinculó ese resultado a una reducción de los cruces irregulares, aunque insistió en que ambos gobiernos tienen “más trabajo por hacer” contra las redes criminales.

El diplomático retomó además las palabras pronunciadas el martes por Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el mandatario estadounidense afirmó que “la seguridad llegará a México” tras afirmar que el país es el epicentro de la narcoviolencia.

Johnson subrayó que Trump mantiene una “muy buena relación” con el Gobierno mexicano y presentó esa declaración como una muestra de la disposición estadounidense para profundizar la cooperación.

Al mismo tiempo, advirtió, sin identificar países, que existen actores extranjeros interesados en que la asociación entre México y Estados Unidos fracase para provocar inestabilidad en la frontera y ganar presencia en el hemisferio occidental.

“Si a México le va bien, es bueno para Estados Unidos”, resumió Johnson, quien sostuvo que seguridad y economía forman parte de una misma agenda bilateral.