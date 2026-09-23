Emiratos impone sanciones a banco de Irán por incumplir normas como financiar terrorismo

La entidad dijo en un comunicado que impuso "estrictas medidas coercitivas contra las sucursales de Bank Melli Iran en EAU", unas medidas derivadas de "infracciones relacionadas con el incumplimiento de las normativas, la legislación y las decisiones de supervisión vigentes" en el pequeño país árabe del golfo Pérsico.

Entre estos incumplimientos, de acuerdo con la nota, se incluyen "los requisitos y obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la lucha contra la financiación de la proliferación".

Emiratos ha sido uno de los países más castigados por los ataques de represalia iraníes lanzados tras el estallido a finales de febrero de la guerra de Irán, que ha golpeado repetidamente a los aliados árabes de Washington en el golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra su territorio.

Las medidas tomadas por el Banco Central de Emiratos incluyen la prohibición a todas las sucursales de la entidad iraní "realizar cualquier transacción financiera con origen o destino a Irán", algo que incluye las transferencias de fondos y las operaciones de financiación comercial.

El comunicado indica que esto tiene como objetivo "salvaguardar la solidez e integridad del sistema financiero de EAU" para que las instituciones financieras y las entidades reguladoras se adhieran "a los más altos estándares de cumplimiento", sin hacer referencia a los incumplimientos específicos de Bank Melli Iran.

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Emiratos es uno de los principales socios árabes de Estados Unidos y también mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde 2020, mientras que ha liderado uno de los discursos públicos más duros contra Irán desde el inicio de la guerra, que ha causado estragos a la economía emiratí por los ataques y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Esto tiene lugar en un momento en el que Washington está incrementando su presión sobre Teherán, después de que a finales de agosto anunciara la denominada Operación Paria Económico para aislar y bloquear las fuentes de ingresos de la República Islámica.