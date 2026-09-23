Expertos piden evaluar aditivos presentes en 78 % de alimentos envasados de Latinoamérica

Un estudio publicado en 2025 en la revista científica Globalization and Health, que analizó 49.797 alimentos y bebidas envasados en Brasil, México, Chile, Colombia y Ecuador, encontró algún tipo de aditivo en el 77,7 % de los productos, mientras que el 64,3 % contenía dos o más y cerca de un 10 % incluía al menos diez.

El análisis se hizo a 15.846 productos comercializados en México y puso el foco en la amplia exposición de los consumidores a sustancias utilizadas, entre otras funciones, para conservar alimentos o modificar su sabor, textura, apariencia o estabilidad.

La discusión llegó esta semana al foro sobre aditivos alimentarios organizado por la Universidad La Salle y la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Aromáticos (ANFPA) de México, que reunió a especialistas en toxicología, nutrición, ciencia de los alimentos y regulación, además de representantes de la autoridad sanitaria.

“Los aditivos no son enemigos de la salud; son herramientas tecnológicas fundamentales que garantizan la seguridad alimentaria y la disponibilidad de productos en el mercado, siempre que su uso esté respaldado por evidencia y una evaluación rigurosa”, afirmó María Lorena Cassis, jefa de la carrera de Química de Alimentos de la Universidad La Salle.

El debate cobra relevancia ante decisiones recientes de las autoridades mexicanas. En mayo pasado, la Secretaría de Salud eliminó la eritrosina, también conocida como Rojo 3, de la lista de colorantes permitidos y estableció un periodo de transición de veinticuatro meses para que la industria reformule productos y agote existencias.

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María Esther Díaz Carrillo, comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), citó precisamente la actualización sobre la eritrosina como ejemplo de los procesos de evaluación y modificación de las normas ante nueva evidencia.

Los especialistas defendieron que la regulación debe actualizarse conforme avanza el conocimiento científico, para así evitar clasificaciones generales de los aditivos como “buenos” o “malos”, al considerar que su evaluación depende de factores como la sustancia utilizada y los niveles de exposición.

El estudio latinoamericano advierte, por su parte, de la necesidad de reforzar la vigilancia sobre el uso de estas sustancias y profundizar la investigación sobre la exposición de la población y sus posibles efectos en la salud.