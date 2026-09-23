Francia acoge con "alivio" el indulto de Bakú a francés tras levantar sanciones a oligarca

Su indulto llega unas horas después de que los países de la Unión Europea (UE) acordaran el martes sacar de la lista negra a los oligarcas rusos Alisher Usmánov y Mijaíl Fridman, como pedían Eslovaquia y Francia.

"Francia acoge con alivio la decisión de indultar a nuestro compatriota Martin Ryan, detenido en Azerbaiyán desde diciembre de 2023. Se trata de un gesto humanitario que Francia aplaude", manifestó un portavoz del Ministerio de Exteriores.

Para París esta decisión es fruto de un diálogo "paciente y constante" con las autoridades de Bakú, que Francia pretende continuar y que supone "un paso" hacia la normalización de las relaciones entre ambos países.

Francia agradece a todos los equipos de París y Bakú que trabajaron "incansablemente" para lograr este resultado "positivo", dijo el portavoz.

París nunca ha confirmado negociaciones que vinculen ambos asuntos, pero lleva meses exigiendo la liberación del empresario.

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Martin Ryan figura entre las 20 personas indultadas, según una lista publicada por decreto el miércoles por el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y es el único ciudadano francés que se beneficia de este indulto.

Otros cuatro extranjeros también se encuentran entre los liberados: un ruso, un pakistaní y dos turcos.

Otro ciudadano francés está actualmente encarcelado en Azerbaiyán, el empresario Anass Derraz. Fue condenado a 12 años de prisión en noviembre de 2025 en Bakú por un caso en el que se le acusa de aceptar un soborno de un oligarca ruso.

Ryan, residente en Bakú desde hacía varios años, fue arrestado el 4 de diciembre de 2023 por las autoridades azerbaiyanas, quienes lo acusaron de espionaje para los servicios de inteligencia franceses y lo condenaron en marzo pasado a 10 años de cárcel.

Alegan que recabó información sobre las relaciones de Azerbaiyán con Turquía, Irán y Pakistán, así como sobre empresas vinculadas a Rusia y China, y sobre cuestiones estratégicas regionales relacionadas con Nagorno-Karabaj.

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha rechazado categóricamente estas acusaciones, calificando su detención de arbitraria.

Por su parte, Usmánov es un magnate septuagenario cuya fortuna se valora en unos 14.000 millones de dólares (unos 12.135,5 millones de euros) y que está vinculado a otros hombres de negocios cercanos al presidente ruso, Vladímir Putin.

Una hermana de Usmánov, Gulbahor Ismailova, también está en la lista negra de la Unión Europea (UE).

París esperaba la retirada de Usmánov de la lista de sancionados para lograr la liberación de dos ciudadanos franceses por parte de Azerbaiyán, pero hoy el presidente Aliyev anunció solo el indulto de uno de ellos, Martin Ryan.