Fuerzas Armadas alemanas crecen en 42.000 efectivos entre enero de 2025 y agosto de 2026

Fuerzas Armadas alemanas crecen en 42.000 efectivos entre enero de 2025 y agosto de 2026

Berlín, 23 sep (EFE).- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, informó este miércoles de que las Fuerzas Armadas alemanas, que el Gobierno germano quiere convertir en el ejército convencional más fuerte de Europa, crecieron entre 2025 y finales de agosto de este año, en 42.000 efectivos.