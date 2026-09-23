Gran acogida en San Sebastián para 'El debut', de Eisenberg, que elevan Moore y Giamatti

Eisenberg llegó solo a San Sebastián para defender esta comedia dramática que compite por la Concha de Oro y que cuenta la historia de Mona Friedman (Moore), una mujer invisible para su familia y amigos cuya existencia despierta cuando es elegida en un casting para interpretar un papel en un musical amateur.

Su entrega y empeño en hacer real su personaje la lleva mucho más allá de la toma del control de la situación, guiada por un director teatral (Giamatti) al que su método con la actriz se le acaba volviendo en contra, un duelo actoral que fue aplaudido, en mitad de proyección, por el público que llenaba la sala en la que se proyectaba el filme.

El actor de 'The Social Network', que ademas escribe, produce, se encarga de la dirección artística y participa en este filme con un pequeño rol, explicó en rueda de prensa que a él le ocurrió algo similar a lo que le sucede a Mona Friedman cuando tenía 7 años y era un niño tímido del que se burlaban en el colegio y que, tras ser aceptado en un teatro comunitario, donde todo el mundo le trataba bien, se volvió un poco loco.

Para la película pensó que tendría "un mayor impacto" que su protagonista fuera una mujer ya madura a la que se ofrecía esta oportunidad única para cambiar su vida y que, cuando ese "duende" de la interpretación la posee, se lo toma demasiado en serio y crece "el monstruo".

Eisenberg, que ya había trabajado con Moore en su ópera prima como director, 'When You Finish Saving the World', escribió el guion de 'The Debut' pensando en ella, así que hubiera sido un problema si le decía que no, pero tanto la actriz como Giamatti, sus dos intérpretes favoritos, le dieron el sí y él los unió en su primera película juntos.

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El cineasta contó que, con este trabajo, quiso alejarse del naturalismo de 'A Real Pain' (2024), su segundo filme como director -que fue nominado al óscar a mejor guión y ganó el de mejor actor secundario para Kieran Culkin- y rodar una película fuera de la realidad, creando incluso "un mundo de la ciudad falso".

"Quería plasmar el punto de vista de Mona, qué es lo que ve ella aunque no sea exactamente así. Su familia la ignora de un forma extrema, es lo que siente ella. Es una mujer que acaba perdiendo la cabeza, que se pasa y quiere cambiar la obra de teatro para que esta trate de su propia realidad", precisó.

Eisenberg , que fue nominado al Óscar al mejor actor por su papel de Mark Zuckerberg en 'The Social Network', de David Fincher, aseguró que no tiene ninguna relación con las redes y que se aleja "todo lo posible de ellas".

"No sé cómo han afectado al mundo, pero sé que no son para mí, no es mi estilo de vida. La gente que me asocia con Facebook sabe más de Facebook que yo, y quiero que esto siga siendo así", afirmó el director y actor, que si rechazó participar en 'The Social Reckoning', la secuela de la película, es porque "no es algo que deseara interpretar de nuevo".