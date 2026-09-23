Herido un soldado israelí tras embestida de vehículo contra coche patrulla en Cisjordania

El soldado actualmente está recibiendo atención médica de urgencia en el hospital Shaare Zedek de Jerusalén, mientras que el conductor del vehículo que impactó contra el automóvil militar fue abatido por el Ejército israelí.

En el interior de este último también se encontraba un policía, como parte de un despliegue conjunto, detallaron las autoridades israelíes.

"Observamos un gran revuelo y a un hombre de unos 40 años inconsciente, que sufría un traumatismo multisistémico grave. Junto con los equipos médicos de las FDI, le brindamos atención médica vital y lo trasladamos en una ambulancia de MDA (el servicio de emergencias israelí Estrella de David Roja) al hospital en estado grave", dijo el servicio en un comunicado.

Hacia el lugar del suceso se dirigen ahora refuerzos policiales y se ha abierto una investigación. Al ser consultado por EFE, el Ejército israelí aseguró que emitirá una nota con más detalles próximamente.

Hace tres días, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mataron a un palestino que intentó llevar a cabo un atropello contra soldados que operaban en la zona del asentamiento israelí de Ganim, en el norte de Cisjordania ocupada.

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El suceso tuvo lugar aproximadamente una hora después de otro ataque en el centro de Cisjordania, en el que un atacante palestino disparó contra un grupo de israelíes cerca del asentamiento de Nova Tzuf y mató a uno de ellos.