A través de un extenso comunicado de réplica, un portavoz del Ejecutivo local instó a las instituciones comunitarias a “poner fin de forma inmediata cualquier injerencia” en la jurisdicción del territorio, recordando su condición de parte inalienable de la República Popular China bajo el principio de 'un país, dos sistemas'.

En materia de orden público, la administración sostuvo que su marco legal de seguridad restituyó la estabilidad socioeconómica sin socavar las garantías procesales consagradas en la Ley Fundamental.

Asimismo, el portavoz aseguró que los órganos judiciales ejercen sus competencias con plena autonomía e imparcialidad, y desestimó que la renuncia de varios magistrados foráneos no permanentes adscritos al Tribunal de Apelación Final haya debilitado el sistema de derecho consuetudinario de tradición británica que rige en la plaza financiera.

El Ejecutivo detalló pormenores procesales sobre la causa penal contra el empresario editorial Jimmy Lai, señalada con preocupación por Bruselas.

Al respecto, precisó que el fallo condenatorio a 20 años de prisión se sustentó en 156 sesiones de vista oral pública y en el examen pericial de más de 80.000 folios de pruebas documentales, subrayando que el tribunal juzgó hechos delictivos concretos y no convicciones políticas, además de recordar que el penado declinó recurrir la sentencia.

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En relación con las libertades de reunión, asociación y prensa, el Gobierno argumentó que los derechos civiles contemplados en los tratados internacionales no tienen carácter absoluto, por lo que resultan susceptibles de restricciones regladas en favor de la seguridad colectiva.

Las autoridades hongkonesas afearon además la “doble vara de medir” de los Veintisiete y recordaron que catorce Estados miembros de la Unión Europea se han visto implicados en escándalos por el uso indebido de programas informáticos de vigilancia encubierta e interceptación de comunicaciones contra periodistas y dirigentes políticos.

Por último, el vocero ratificó el actual esquema de representación parlamentaria articulado bajo el criterio de 'patriotas administrando Hong Kong', adujo que no existe un modelo uniforme de democracia y advirtió de que cualquier maniobra exterior orientada a desestabilizar la soberanía o el desarrollo del territorio resultará "infructuosa".