Israel avanza en el veto a listas y candidatos árabes de cara a las elecciones de octubre

Las cuatro iniciativas, presentadas mayoritariamente por partidos del espectro de la derecha radical israelí, contaron con amplia mayoría en una audiencia especial en el Parlamento israelí (Knéset), pero aún deben superar el último filtro del Tribunal Supremo, la semana que viene.

"Demostraron una vez más que se trata de un proceso arbitrario, racista y que incita al odio, carente de las garantías de un debido proceso legal", dijo la ONG israelí Adalah, que continúa representando a todas las listas y políticos árabes en este proceso, en un comunicado tras la audiencia.

La CEC, con representación proporcional de los distintos partidos presentes en la Knéset, votó 18 a 5 favor de inhabilitar a Jadash-Taal.

También conocida como la Lista Unida, ésta se presenta como alternativa al "supremacismo" contra los palestinos. Incluye desde la izquierda árabe-judía y comunista de Jadash hasta el nacionalismo árabe de Balad y el enfoque más pragmático de Taal.

Prosperó igualmente la iniciativa para apartar de la carrera a los comicios de octubre al diputado árabe Ofer Cassif, de Jadash, tras una solicitud formulada por el partido derechista Likud, que lidera el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

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A Cassif se le acusó de "negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático", así como se le ha atacado por utilizar públicamente el término "genocidio" para referirse a la intervención del Ejército israelí en Gaza durante los últimos casi tres años.

Por otra parte, al inhabilitar a Raam —partido que formó parte de la coalición de gobierno de los primeros ministros Naftalí Bennett y Yair Lapid (2021-2022)—, la comisión argumentó que dicha formación "incita al racismo y expresa su apoyo a la lucha armada contra el país".

No obstante, el mes pasado, el ex viceministro de Seguridad Pública Yoav Segalovitz se unió al partido ocupando el segundo puesto de la lista.

"Las mociones se basan esencialmente en pruebas antiguas que ya habían sido examinadas tanto por el Fiscal General como por los servicios de seguridad", argumentó la abogada Suhad Bishara, de Adalah, ante la comisión.

La CEC rechazó una moción aparte para inhabilitar a Balad como partido independiente, aunque forma parte de la Lista Unida, basándose en fallas de procedimiento señaladas por Adalah durante la audiencia.

Sin embargo, sí se dio luz verde a la inhabilitación Sami Abu Shehadeh, presidente de Balad, a quien se acusó de "apoyar las acciones de una organización terrorista contra Israel", debido a un artículo publicado tras el 7 de octubre de 2023, día en el que grupo islamista palestino Hamás, en unión de otras formaciones similares, atacó Israel, mató a 1.200 personas (en su gran mayoría civiles) y secuestró a otras 251, que fueron trasladadas a la franja de Gaza.

En dicho artículo, Shehadeh definía el ataque terrorista de Hamás como "un acontecimiento histórico importante desde el punto de vista militar, político y estratégico".

Shehadeh expresó meses después su pesar: "Lo escribí el 7 de octubre y desconocía la magnitud de las atrocidades. De haberlo sabido, no lo habría redactado de esa manera".

Según la Ley Fundamental de Israel relativa a la Knéset, un candidato o un partido pueden ser vetados en unas elecciones si rechazan la existencia de Israel como Estado judío y democrático, incitan al racismo o apoyan la lucha armada contra Israel por parte de un Estado enemigo o una organización terrorista.