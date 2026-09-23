Israel sigue destruyendo las aldeas de la oscarizada región palestina de Masafer Yatta

Además de las 24 casas, también fueron destruidas 16 construcciones agrícolas, 16 paneles solares y 14 depósitos de agua, según denunció en un comunicado la ONG israelí B'Tselem, que añadió que un residente fue arrestado.

Se trata de la tercera demolición a gran escala en tres semanas en la zona de Masafer Yatta. El pasado 2 de septiembre, las fuerzas israelíes demolieron casi por completo la aldea de Al Taban, dejando sin hogar a 12 familias con 70 personas, entre ellas 28 niños.

Mientras que el 8 de septiembre, Israel demolió las cinco viviendas de la aldea de Fakheit, en las que vivían 32 personas, incluyendo 11 niños. Las fuerzas israelíes también demolieron corrales de ovejas, cisternas y tanques de agua, instalaciones solares y estructuras agrícolas, señala B'Tselem, a fin de hacer imposible la vida de los palestinos.

"Las mismas cuatro excavadoras y fuerzas militares han regresado a Masafer Yatta; en este momento están destruyendo gran parte de la aldea de Fakheit y obligando a más familias palestinas a quedar a la intemperie. Comunidades enteras están siendo desmanteladas", denunció ese día en X el vecino, activista de Masafer Yatta y codirector del documental, el palestino Basel Adra.

Jinba, Al Taban y Fakheit son tres de las doce comunidades palestinas, que albergan a unas 1.200 personas en total, ubicadas en Masafer Yatta, región del sur de Cisjordania que Israel declaró en los años 80 "Zona de Fuego 918", o sea, un área militar con el fin de expulsar a su población local.

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"Esto es limpieza étnica a plena luz del día. La comunidad internacional sabe perfectamente lo que está sucediendo, pero lo sigue permitiendo", denunció hoy Yuli Novak, directora ejecutiva de B'Tselem.

La ONG recuerda que, por el contrario, Israel permite diez instalaciones con colonos israelíes dentro del área designada como "zona de fuego".

Solo desde octubre de 2023, las demoliciones perpetradas por las autoridades israelíes como, sobre todo, los ataques violentos de colonos han borrado del mapa a un ritmo sin precedentes a un total de 65 comunidades palestinas en Cisjordania, además de desplazar parcialmente a la población de otras 18, de acuerdo con el monitoreo de esta ONG pro derechos humanos.