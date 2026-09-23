Jefe de seguridad de Irán califica el discurso de Trump en la ONU de torpe y de criminal

"Las declaraciones de Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas no son más que la torpe y estúpida defensa de un acusado criminal y agresor derrotado ante la opinión pública mundial", dijo el jefe de Seguridad Nacional iraní en una entrevista en la televisión estatal.

Rezaei sostuvo que el discurso de la víspera de Trump "sonaba como la declaración de defensa de un criminal derrotado".

Además, mantuvo que Estados Unidos ha sufrido "una derrota vergonzosa" en la guerra contra la República Islámica, lo que ha dejado al descubierto sus debilidades.

"La destrucción de los drones más avanzados y de los modernos aviones estadounidenses dejó al descubierto la naturaleza ficticia de las capacidades renovadas de Estados Unidos y quebró su supuesto poderío como superpotencia", aseguró.

En su opinión, todo ello ha convertido a Irán "en el mayor problema de la política estadounidense" y del propio presidente.

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Trump planteó en su discurso ante la ONU la posibilidad de "aniquilar2 Irán si no llega a un acuerdo para poner fin a la guerra, pero a la vez se reivindicó a sí mismo como un pacificador mientras otros hablan de paz pero no hacen nada.

En un gesto inédito desde el atril de la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario describió la decisión que dice tener ante sí: negociar una salida que permita a Teherán reconstruirse o destruir la República Islámica.

"Debo tomar una gran decisión", afirmó ante los líderes y diplomáticos reunidos en Nueva York: "¿Alcanzo un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (…) o aniquilo la República Islámica y lo hago rápidamente?", preguntó el estadounidense.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con destruir Irán desde que lanzó la guerra junto con Israel el 28 de febrero.