La argentina Cecilia Rodríguez, premio internacional Francisco Ayala de novela corta

En esta edición, el jurado ha seleccionado el trabajo de Rodríguez entre las 1.017 obras a concurso procedentes de 27 países.

'No debería excitarme que hables así' es una historia de amor, autodestrucción y poesía que el jurado destaca por su “poética resistente” y su diálogo con el pop-art y el rock.

La escritora recogió este miércoles el premio en la sede de la Fundación Francisco Ayala, en el marco de las actividades del Festival Internacional Cultur-Alh de la Universidad de Granada (sur de España).

El galardón, impulsado por la Fundación Sierra Elvira con la Fundación Francisco Ayala y la editorial Traspiés, está dotado con 6.000 euros, una obra artística conmemorativa diseñada por el escultor y profesor de la Universidad de Granada Balbino Montiano y la publicación de la novela por la editorial Traspiés.

Esta tercera edición consolida la progresiva proyección internacional del certamen, que desde su creación ha ampliado tanto el número de participantes como su procedencia geográfica.

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La ganadora nació en Rosario (Argentina) en 1984 y actualmente reside en Buenos Aires. Es licenciada en Artes de la Escritura por la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y ejerce como docente adscrita a la cátedra de Taller de Narrativa III, dirigida por Pablo Katchadjian Havilio e Iosi.

También desarrolla una actividad vinculada a la crítica y la divulgación cultural como colaboradora de La Izquierda Diario, donde escribe sobre literatura y cultura.

El Premio Internacional de Novela Corta Francisco Ayala nació en 2023 como homenaje al escritor granadino del mismo nombre, uno de los grandes referentes de la novela corta en lengua española, con el propósito de impulsar la creación literaria y contribuir a la proyección internacional de este género.