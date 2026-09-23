La calificadora S&P ratifica a Panamá el grado de inversión BBB- con perspectiva estable

"La ratificación confirma que la prudencia y la disciplina financiera dan resultados. Con una gestión proactiva de la deuda seguimos fortaleciendo la confianza en Panamá, condición indispensable para acelerar el crecimiento y generar empleos bien remunerados", declaró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, "S&P Global Ratings reconoce el compromiso y capacidad de la Administración para estabilizar la posición fiscal de Panamá: tras la reforma de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en el 2024, el Gobierno ha logrado sus metas mediante mayor eficiencia recaudatoria y racionalización del gasto, y la reforma del sistema pensiones de marzo de 2025 fue un logro político y fiscal de primer orden".

El texto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que la calificadora proyecta que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Panamá rondará el 4,5 % este 2026, y el 4 % entre el 2027 y el 2029, impulsado por el Canal de Panamá, la construcción privada, el transporte aéreo y el turismo.

La agencia S&P también destaca "que la disminución de las primas de riesgo le permitió a Panamá acceder a los mercados internacionales en febrero de 2026, operación enmarcada en la estrategia de gestión de pasivos de la República", agregó la cartera económica.

Además de S&P, también Moody's otorga grado de inversión a Panamá (Baa3 con perspectiva negativa).

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Por su parte, en marzo de 2024 Fitch le quitó a Panamá el grado de inversión, alegando el cierre abrupto de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, que representaba cerca del 5 % de PIB panameño, y el deterioro fiscal acumulado desde 2019, traducido en que se duplicó la deuda del país durante ese quinquenio, en el que gobernó el Partido Revolucionario Democrático (PRD) con Laurentino Cortizo como presidente del país.

Fitch fue la primera agencia en otorgar el grado de inversión a Panamá, en marzo de 2010. Le siguieron S&P (mayo 2010) y Moody's, (junio 2010).