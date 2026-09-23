La exjefa del espionaje albanés se entrega para cumplir orden de arresto domiciliario

Según informó este miércoles la emisora Top Channel, Hyseni, destituida del cargo la víspera, se entregó a la Policía de Albania en el paso fronterizo de Vermice-Morine, al que llegó en la noche del martes al miércoles desde Kosovo, en un automóvil con matrícula serbia.

Hasta ese momento, la orden de arresto domiciliario dictada horas antes por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) no se había aplicado porque la jefa del espionaje albanés estaba en el extranjero.

Los fiscales la acusan de haber ayudado a un criminal, cuya identidad no han revelado, y de haber filtrado información durante operaciones para contratar equipos y sistemas informáticos para AKSHI, la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Albania.

La investigación se refiere a un caso de licitaciones públicas amañadas entre 2023 y 2025 por un valor de entre 750 millones y 1.500 millones de euros, en el que se han detenido a otras dos personas.

Además, las autoridades registraron el martes la vivienda de un exdirector de la Policía.

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Hyseni, que en 2023 se convirtió en la primera mujer en dirigir los servicios de inteligencia de Albania, fue destituida ayer por Bajram Begaj, presidente de este país miembro de la OTAN y candidato a entrar en la Unión Europea, poco después de que la SPAK ordenara su arresto domiciliario.

Con doble nacionalidad kosovar-albanesa, Hyseni se había desempeñado previamente como subdirectora de la Agencia de Inteligencia de Kosovo, instsitución que dirigió brevemente antes de ser destituida en 2023 sin que hayan trascendido los motivos de su cese.

Tras ese despido, el primer ministro de Albania, el socialdemócrata Edi Rama, la reclutó como asesora de seguridad y luego como responsable del espionaje nacional.