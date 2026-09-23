La OMS ve los "primeros signos alentadores de progreso" en la lucha contra el ébola de RDC

"Las medidas de respuesta se han intensificado considerablemente en los últimos meses y estamos empezando a ver los primeros signos alentadores de progreso", afirmó en una rueda de prensa virtual la directora regional de Emergencias de la OMS para África, Marie Roseline Belizaire.

Belizaire destacó que, en las últimas tres semanas (entre el 31 de agosto y el 20 de septiembre), los nuevos casos "disminuyeron aproximadamente en un 26 % en la provincia de Ituri (este, epicentro del brote) y en un 15 % en la provincia de Haut-Uélé (noreste)", dos de las siete provincias afectadas por la epidemia hasta ahora.

"Sin embargo, -puntualizó- durante el mismo periodo, la provincia de Kivu del Norte (este) registró un aumento del 73 %. Esto demuestra claramente que el brote sigue evolucionando de manera diferente en las diferentes zonas afectadas".

Según esta responsable de la OMS, "cada una de las siete provincias afectadas tiene su propio patrón de transmisión" y "mientras los casos y las muertes están disminuyendo en algunas provincias, siguen aumentando en otras", lo que pone de relieve que "el brote aún no está bajo control y sigue extendiéndose por una amplia zona geográfica".

En este sentido, Catherine Smallwood, responsable de Gestión de Incidentes de la OMS para la respuesta al ébola, citó algunos de los "desafíos" a los que se enfrentan.

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Entre ellos, subrayó las dificultades para encontrar fuerza de trabajo para los centros sanitarios y de tratamiento de ébola; descentralizar aún más la respuesta desde los grandes centros urbanos hacia las zonas rurales afectadas o detectar la enfermedad en los niños pequeños; así como reducir las muertes sucedidas en las comunidades, antes de llegar a las infraestructuras médicas.

Pese a todo, "confiamos en que, en las próximas semanas, comenzaremos a observar tendencias de descenso más sotenidas en los centros de tratamiento de ébola, así como en los nuevos casos detectados a nivel comunitario", apostilló Smallwood.

Según el último balance de las autoridades congoleñas, con datos actualizados al 21 de septiembre, la epidemia acumula 7.773 casos confirmados y 3.759 muertes desde que se declaró oficialmente el brote en el este de la RDC el pasado 15 de mayo.

Un total de 1.935 pacientes se han recuperado y 839 se encuentran hospitalizados o en aislamiento, mientras la tasa de letalidad del virus se sitúa en el 48,4 %.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC). Además de las tres ya nombradas, estas son: Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote -el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global- superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque está lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.