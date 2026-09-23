La sobrina de Le Pen y 4 eurodiputados más visitarán Ceuta para "evaluar la situación"

La delegación estará conformada por el español Diego Solier (independiente), el italiano Stefano Cavedagna (Hermanos de Italia), el finlandés Sebastian Tynkkynen (Partido de los Finlandeses), y los franceses Marion Maréchal Le Pen y Nicolas Bay (ambos de Identidad-Libertades), quienes "examinarán la situación a lo largo de las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta", según0 explicó el grupo en un comunicado.

También visitarán las zonas afectadas "por la reciente presión migratoria" y se reunirán con la vicepresidenta segunda de Ceuta, Kissy Chandiramani, para "debatir los retos a los que se enfrenta la ciudad y el apoyo necesario por parte de las autoridades nacionales y europeas".

"Ya hemos llamado la atención del Parlamento Europeo sobre la crisis de Ceuta. Ahora queremos dar continuidad a ese trabajo sobre el terreno y garantizar que las preocupaciones de la población de Ceuta se escuchen en Bruselas", dijo Diego Solier, que añadió que el Gobierno de España "debe asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus políticas migratorias".

La pasada semana, el Parlamento Europeo aprobó la pasada semana una resolución en la que se instó a la creación de mecanismos que permitan a la UE suspender desembolsos a un país socio -como Marruecos- y recuperar los fondos ya pagados si este no coopera o pone en riesgo los intereses de un Estado miembro

Este texto recabó el apoyo de populares, ultraconservadores, extrema derecha, soberanistas y la mitad del grupo liberal, mientras que socialdemócratas, verdes, izquierda y la otra mitad de la bancada liberal votaron en contra.

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Además, la comisión parlamentaria de Peticiones acordó también con los votos de populares y conservadores enviar una misión la última semana de febrero de 2027 para "recabar información directa de las autoridades españolas y ceutíes, de organizaciones de la sociedad civil y de las personas afectadas sobre el terreno".