Mundo
23 de septiembre de 2026 a la - 16:10

Las exportaciones de Nicaragua subieron un 15,6 % en el primer semestre de 2026

Imagen sin descripción

San José, 23 sep (EFE).- Nicaragua exportó un total de 5.132 millones de dólares en bienes en el primer semestre de 2026, un 15,6 % más que los registrados en el mismo período de 2025, informó este miércoles el Banco Central del país.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En el primer semestre de 2025 Nicaragua exportó 4.439 millones de dólares, precisó el titular del banco emisor, Ovidio Reyes, en un informe ofrecido al Canal 8 de la televisión nicaragüense.

"El oro, el café y la carne (bovina) lideraron las exportaciones", indicó Reyes, quien anotó, sin embargo, que las exportaciones de zona franca disminuyeron un 10,1 %.

Reyes afirmó que la economía nicaragüense mantuvo su "tendencia de expansión" en el primer semestre de este año y estimó que el producto interno bruto (PIB) creció un 4,1 % entre enero y junio de 2026.

Resaltó que la economía nicaragüense acumula cinco años de crecimiento sostenido, con un promedio cercano al 4,5 %, y recordó que en 2025 cerró con un crecimiento del 4,9 %.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre un 2,5 % y un 3,5 %.

El PIB de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025, según cifras oficiales.