Las exportaciones de Nicaragua subieron un 15,6 % en el primer semestre de 2026

En el primer semestre de 2025 Nicaragua exportó 4.439 millones de dólares, precisó el titular del banco emisor, Ovidio Reyes, en un informe ofrecido al Canal 8 de la televisión nicaragüense.

"El oro, el café y la carne (bovina) lideraron las exportaciones", indicó Reyes, quien anotó, sin embargo, que las exportaciones de zona franca disminuyeron un 10,1 %.

Reyes afirmó que la economía nicaragüense mantuvo su "tendencia de expansión" en el primer semestre de este año y estimó que el producto interno bruto (PIB) creció un 4,1 % entre enero y junio de 2026.

Resaltó que la economía nicaragüense acumula cinco años de crecimiento sostenido, con un promedio cercano al 4,5 %, y recordó que en 2025 cerró con un crecimiento del 4,9 %.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre un 2,5 % y un 3,5 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El PIB de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025, según cifras oficiales.