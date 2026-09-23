Libia espera que la ONU desempeñe un papel "complementario" para superar la crisis

En su intervención, Mohamed Menfi apoyó que en Libia "hay muchos mecanismos tradicionales" que, según dijo, "han tenido repercusiones muy negativas" sobre la confianza de pueblo libio.

En alusión a la crisis política que atraviesa el país, Menfi declaró que "es importante evitar soluciones que no hacen más que perpetuar la crisis" y afirmó que las propias soluciones deben derivarse de la "voluntad de los libios" para llegar al "pleno restablecimiento" de la soberanía nacional.

En ese sentido, el líder del Consejo Presidencial libio expresó su rechazo a "cualquier injerencia extranjera" y confirmó que "unir las instituciones soberanas de defensa y economía" es necesario para salir de la crisis que se vive el país desde 2014, tras la celebración de las últimas elecciones, con una división institucional, con el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), liderado por el primer ministro Abdelhamid Dbeiba, al frente del oeste del país, mientras el este está tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.

Por último, reiteró que un "periodo de transición" facilitaría la organización de elecciones que permitan a los libios elegir a sus representantes "sin ningún tipo de injerencia extranjera".