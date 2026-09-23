Los rebeldes de Tigré anuncian una "guerra defensiva" contra fuerzas del Gobierno etíope

En un comunicado, el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) acusó al Ejecutivo central de una "invasión y ataque abierto" contra la región y subrayó que ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "guerra defensiva", tras capturar los tres aeropuertos de Tigré.

Según el FPLT, las tropas federales usaron "aviones, drones y artillería pesada", a lo que siguió una "ofensiva que involucra fuerzas terrestres".

"En este momento decisivo, hacemos un llamamiento a las fuerzas de Tigré, al pueblo de Tigré y a todos los aliados en la lucha para que refuercen su unidad y hagan frente a la invasión", aseveraron los rebeldes.

Por su parte, Getachew Reda, asesor del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, para Asuntos de África del Este, aseguró en la red social X que el FPLT lanzó esta madrugada "una ofensiva a gran escala contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhar".

"Resulta desolador saber que, a pesar de los esfuerzos de muchos -incluida la comunidad internacional- por evitar una nueva escalada bélica en Tigré, la cúpula del TPLF lanzó esta madrugada una ofensiva a gran escala contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhara", subrayó Getachew, exdirigente del FPLT.

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"Asimismo, se ha apoderado de aeropuertos bajo control federal en Tigré, lo que ha provocado la suspensión de los vuelos con origen y destino en dicha región. Es evidente que la dirección político-militar del TPLF ha llevado la irresponsabilidad a niveles sin precedentes", añadió el asesor, sin confirmar o desmentir los ataques denunciados por los insurgentes.

Los rebeldes tomaron a primera hora de este miércoles los aeropuertos de las ciudades de Mekelle (capital regional), Axum y Shire, confirmó por teléfono a EFE y bajo anonimato un comandante de las fuerzas tigrinas, lideradas por el FPLT.

Se trata de una acción que aviva todavía más los temores del estallido de un nuevo conflicto en Tigré, tras la devastadora guerra que enfrentó entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022 a los rebeldes con las fuerzas federales.

La aerolínea de bandera de Etiopía, Ethiopian Airlines, la mayor de África, canceló todos los vuelos con origen y destino en la convulsa región septentrional.

Esta escalada de tensión se produce después de que siete grupos armados y de oposición, incluido el FPLT, anunciaran este domingo la creación de una coalición con el objetivo de derrocar al Gobierno federal del primer ministro Abiy.

El FPLT desafió el pasado mayo al Ejecutivo etíope al declarar que reinstauraba el gobierno regional que regía en Tigré antes de la guerra, que dominaba ese partido, tras rechazar la extensión en abril del mandato de la Administración Provisional establecida mediante el acuerdo de paz de Pretoria (2022), que puso fin al conflicto.

Las autoridades rebeldes acusan al Gobierno federal de "violar abiertamente" el acuerdo de paz, citando múltiples ataques aéreos recientes.

Por su parte, el Ejecutivo de Abiy acusa al FPLT de establecer una alianza militar hostil con la vecina Eritrea y con la nueva coalición opositora a fin de derribar a la Administración central.

Etiopía todavía se recupera de la guerra civil que asoló la región Tigré de 2020 a 2022, enfrentando a los rebeldes del FLPT con el Ejército federal, apoyado por milicias locales afines y tropas eritreas.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la Unión Africana (UA) en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

Tras dos años de conflicto, ambas partes firmaron en noviembre de 2022 en Sudáfrica un acuerdo de paz auspiciado por la UA, pero su aplicación se ha topado con obstáculos que han vuelto a incrementar la tensión entre el FPLT y el Ejecutivo federal.

El país también afronta desafíos como el de la región de Oromía, que ocupa casi un tercio del territorio nacional, donde las fuerzas federales combaten al Ejército de Liberación Oromo, catalogado en 2021 como grupo terrorista por el Gobierno etíope.

En el poder desde 2018, Abiy, que pertenece a la etnia mayoritaria oromo, ha recibido críticas por no solucionar las tensiones étnicas que históricamente han ocasionado olas de violencia en el país.