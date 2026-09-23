Mamdani aplaude las subidas salariales del Gobierno español y recuerda a Lorca

Mamdani recibió a Sánchez en Gracie Mansion, su residencia oficial, en el marco del viaje del presidente a Nueva York para intervenir en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, en un evento en el que también estuvieron presentes la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El alcalde se refirió a Sánchez como un "defensor de la case trabajadora" y un líder, al igual que Mottley, que "ha restaurado la fe en la democracia en todo el mundo".

Mamdani recordó que, cuando Sánchez llegó a la Moncloa, el salario mínimo interprofesional (SMI) se encontraba en los 735 euros al mes y hoy, es de 1.221 euros, "un incremento del 61 %".

"Envía un mensaje muy claro y contundente a millones de personas: su trabajo importa, su esfuerzo importa y su dignidad importa", declaró el edil citando a la intervención de Sánchez durante la última subida salarial.

El alcalde se unió al "compromiso con la dignidad de la gente trabajadora" que, a su juicio, ha llevado al Gobierno de Sánchez: "Lo vimos también cuando España amplió el permiso de paternidad".

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Mamdani también reconoció otros avances como la prohibición de las terapias de conversión y los homenajes a "las víctimas del reinado de terror de (el dictador Francisco Franco)".

Al inicio de su intervención, el alcalde recitó el poema 'Canción del jinete' escrito por Federico García Lorca, que vivió en Nueva York, hace casi 90 años cuando el mundo, "como ahora", atravesaba "momentos de enorme oscuridad y convulsión".

"García Lorca nunca ocultó sus convicciones. Creía profundamente en la posibilidad de un mundo mejor. Hoy, nueve décadas después, quienes estamos en esta sala tenemos el poder de hacer realidad esa visión", aseveró el alcalde.