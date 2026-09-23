Marruecos afirma que la "solución política" para el Sahara Occidental está en marcha

Bourita recordó que la cuestión del Sahara Occidental "ha dado un giro histórico" tras la resolución del Consejo de Seguridad del pasado octubre, que reconoció la propuesta de autonomía presentada por Marruecos como base de las negociaciones para llegar a un acuerdo entre las partes.

"Desde entonces, esta disputa regional ha emprendido un camino irreversible de ruptura con el pasado y proyección hacia el futuro, con miras a su solución definitiva", agregó.

El titular marroquí de Exteriores insistió en que "no hay solución fuera del marco de la autonomía bajo la soberanía marroquí" y advirtió al resto de los involucrados en el proceso de que "no se puede mantener el statu quo, preferido por las demás partes, dado que el proceso de solución política ya está en marcha".

Marruecos y el independentista Frente Polisario retomaron en febrero los contactos directos sobre el futuro del Sahara Occidental, con la mediación de Estados Unidos y Naciones Unidas y la participación de Argelia y Mauritania.

En mayo, el Polisario lanzó artillería contra una posición militar marroquí cerca de Esmara (sur) y un mes después un dron mató a tres miembros del Polisario, entre ellas Lahbib M. Abdelaziz, dirigente militar del movimiento independentista e hijo del antiguo líder saharaui Mohamed Abdelaziz. Marruecos no confirmó oficialmente su intervención.

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Ninguna de las partes ha hecho públicos nuevos contactos después de las reuniones de febrero. La próxima fecha clave en el proceso es el 31 de octubre, cuando Naciones Unidas tendrá que pronunciarse sobre el mandato de la Minurso, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental, antigua colonia española.

Naciones Unidas mantiene el Sahara Occidental como territorio no autónomo, es decir pendiente de completar su proceso de descolonización.

La cuestión saharaui dio un giro fundamental en 2020, cuando Marruecos normalizó relaciones con Israel a cambio del apoyo de Washington a sus reivindicaciones sobre el Sahara Occidental. Desde entonces, Rabat ha multiplicado el respaldo internacional a su propuesta, con el reconocimiento de Reino Unido, Francia y España, entre otros.

El Congreso español aprobó el pasado día 10 una proposición de ley para facilitar la adquisición de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española, una iniciativa que puede beneficiar a decenas de miles de personas.

La decisión del Parlamento coincide con un contexto de tensión entre España y Marruecos por la crisis provocada tras el cruce masivo de unos 70.000 migrantes desde territorio marroquí a la ciudad española de Ceuta el pasado 30 de julio, con la muerte de al menos 141 personas, según organizaciones civiles.