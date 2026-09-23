Marruecos blinda la frontera de Ceuta mientras crece el flujo de retornados a Castillejos

La frontera ha amanecido en calma, protegida por un gran despliegue de seguridad en ambos países para evitar un nuevo cruce masivo como el que se produjo el pasado 30 de julio, cuando unas 70.000 personas, según las autoridades españolas, alcanzaron de forma irregular Ceuta en el mayor éxodo en este paso fronterizo, que dejó al menos 141 muertos, de acuerdo con organizaciones civiles.

Fuentes de seguridad marroquíes consultadas este miércoles por EFE indicaron que los dispositivos están en "máxima alerta" para evitar cualquier "intento sorpresa" de cruce, ya sea por mar o por tierra.

Las fuerzas de seguridad marroquíes no solo se han desplegado en Fnideq, también las carreteras que conducen a la ciudad desde Tánger y Tetuán están vigiladas por efectivos de la Gendarmería Real, las Fuerzas Auxiliares y la Policía.

En Castillejos se ha reforzado la presencia policial en las colinas que dominan el paso fronterizo de Ceuta, mientras en el núcleo urbano se mantiene una gran presencia policial, en especial cerca de la costa, protegida con vallas metálicas.

Los efectivos de seguridad han multiplicado los controles aleatorios de identidad y han limitado el tráfico en las vías de acceso a la frontera permitiendo únicamente el tránsito a quienes acrediten documentación válida para entrar en Ceuta.

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En zonas montañosas cercanas a Ceuta, como Beni Mzala, Dehar el Jarrub y Ain Alyir -en un radio de unos cuatro kilómetros de distancia de la ciudad española-, se encuentran concentrados cientos de migrantes subsaharianos a la espera de una oportunidad para cruzar.

Mientras los migrantes marroquíes optan principalmente por el cruce a nado, los subsaharianos tienden a intentar escalar la valla fronteriza, y aunque su presencia en los bosques colindantes no es nueva, su número ha aumentado de forma notable en las últimas semanas.

Para prevenir movimientos imprevistos, la Gendarmería Real ha desplegado agentes en los caminos que conectan estas áreas con el perímetro de Ceuta. Hasta el momento no se han registrado incidentes.

En medio del dispositivo de seguridad se mantiene el goteo de migrantes, en su mayoría marroquíes, que entraron irregularmente en Ceuta a finales de julio y regresan ahora a Marruecos tras casi de dos meses en la ciudad española.

Uno de ellos es Bilal Berrahma, de 40 años, natural de Castillejos y licenciado en Derecho, que explicó a EFE que decidió regresar tras el trato recibido en Ceuta, que calificó como una "humillación".

El cruce masivo de finales de julio ha provocado una crisis humanitaria en Ceuta, donde aún permanecen miles de migrantes, tensiones entre Madrid y Rabat y roces con Bruselas.

Aunque la crisis ha quedado en un segundo plano en los discursos de campaña que han culminado en la jornada electoral, el país vota hoy con la herida abierta del éxodo de sus jóvenes y el fantasma de la abstención.