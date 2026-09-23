Mayor bloque opositor de Venezuela exige respeto al derecho de Machado de volver a su país

La alianza expresó su "firme solidaridad" con Machado, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida. Actualmente está en Panamá.

"Exigimos que, de manera inmediata, se respete plenamente su derecho a regresar a Venezuela, permanecer en su país y ejercer sus derechos políticos y ciudadanos con libertad y seguridad", dijo la PUD en la red social X.

En ese sentido, señaló que este "mismo derecho debe estar garantizado para todos los venezolanos que se encuentran en el exilio por razones políticas".

"Todos tienen derecho a regresar al país con plenas garantías. El regreso seguro de los exiliados y perseguidos políticos es una condición fundamental para la recuperación de la democracia en Venezuela", agregó.

El partido Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, recordó en un comunicado que la Constitución venezolana "reconoce el derecho de todos los venezolanos a entrar en el territorio nacional".

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Por tanto, prosiguió, "corresponde a las autoridades interinas, que ejercen el poder de facto (...), respetar ese derecho y garantizar que María Corina pueda regresar, recorrer el país y ejercer su derecho a la participación política sin amenazas, restricciones arbitrarias ni persecución".

Los exdiputados Delsa Solórzano y Juan Pablo Guanipa, aliados de Machado, también rechazaron los denunciados impedimentos, y el opositor reiteró en un mensaje en X su exigencia de una fecha para elecciones.

Con estos tres nuevos intentos, ya son "al menos siete" las veces que Machado ha tratado de volver a su país, dijo a EFE su equipo.

Uno de los más recientes fue después del devastador doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.

El 29 de junio, la líder opositora denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso desde Ciudad de Panamá.

Según el diario The Wall Street Journal, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que mantiene una estrecha relación con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, habría impedido a Machado regresar a la nación suramericana.

Sin embargo, posteriormente, el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de EE.UU., Cartwright Weiland, aseguró en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el retorno de Machado a Venezuela.

"Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver", aseguró Weiland el 15 de julio pasado.

Rodríguez y Trump sostuvieron una inédita reunión en Nueva York este mismo martes, donde ambos se encuentran en ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin que haya trascendido el contenido del diálogo.