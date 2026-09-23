Otorgan fianza a periodista nicaragüense Luis Galeano, detenido por el ICE en EE.UU.

"De última hora les informamos que a nuestro director Luis Galeano le han otorgado la fianza y podría salir hoy o mañana", escribió su esposa a través de la plataforma Café con Voz.

Luis Manuel Chavarría Galeano (48 años), más conocido como Luis Galeano, es el director del programa de opinión y debate Café con Voz que fue detenido el lunes de la semana pasada en Orlando, en el centro de Florida (EE.UU.), mientras trabajaba como conductor de Uber.

Tras ello fue trasladado a un centro de detención de migrantes que gestiona el Gobierno de Florida en el condado de Baker, en el norte del estado, y que tiene una audiencia fijada para el 2 de octubre, según relató su esposa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió el martes pasado a las autoridades de Estados Unidos que eviten la deportación del periodista nicaragüense, y naturalizado español desde julio de 2025, y que le garanticen un proceso justo y acceso a defensa legal.

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar también pidió el lunes de la semana pasada que Galeano no sea deportado a Nicaragua: "Luis no puede terminar en manos de la misma dictadura que lo persiguió".

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Lo mismo hizo Reporteros Sin Fronteras, quien a su vez pidió al Gobierno de España que proteja al comunicador y evite su deportación por el ICE a Nicaragua.

Organizaciones políticas, periodistas y opositores nicaragüenses en el exilio también se han solidarizado con Galeano y han abogado por su liberación.

Galeano salió de Nicaragua en diciembre de 2018, después de que un juez de Managua ordenara su captura, y solicitó asilo en Estados Unidos en 2019.

En febrero de 2023, la justicia nicaragüense lo declaró "traidor a la patria" y lo despojó tanto de su nacionalidad como de sus bienes, junto con otras 93 personas críticas con el Gobierno de Daniel Ortega, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

El periodista trabajó en el desaparecido periódico El Nuevo Diario y fue redactor de la delegación de EFE en Nicaragua entre 2004 y 2006.

La SIP sitúa a Nicaragua entre los casos más graves de la región para la libertad de prensa y documentó en sus informes la persecución de periodistas independientes, el cierre y la confiscación de medios y el exilio forzado de comunicadores.

Entre 2018 y lo que va de 2026, el Gobierno de Ortega y Murillo cerró al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco cuyas sedes fueron allanadas y confiscadas, incluidos el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y Trinchera de la Noticia, de acuerdo con la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Además, al menos 310 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses, en su mayoría comunicadores, abandonaron su país por razones de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018.