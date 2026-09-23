Parlamento respalda la participación de Delcy Rodríguez ante la Asamblea General de la ONU

El acuerdo resalta que la participación de la mandataria encargada es un "vehículo indispensable para fortalecer las relaciones internacionales de Venezuela" y consolidar alianzas "basadas en el respeto mutuo", según leyó el diputado chavista Roy Daza, quien presentó el documento durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal del Parlamento en YouTube.

Además, el respaldo considera que la participación de Rodríguez ante la ONU constituye un "hito de transcendencia estratégica para el posicionamiento diplomático y la defensa" de Venezuela, añadió Daza.

"Esta presencia de la vocera del pueblo de Venezuela en el marco de las Naciones Unidas significa que hemos roto el cerco político y diplomático que, parcialmente, trató de imponerse sobre nuestro país", consideró el diputado.

El Grupo Parlamentario Libertad, integrado por opositores, manifestó su rechazó al acuerdo debido a que "plasma algunas frases que están desconectadas de la realidad del país", como los "significativos logros alcanzados en la diversificación y recuperación económica", según dijo la diputada Amelia Belisario.

"La retórica diplomática no puede tapar la realidad de un país. (...) Hablan de recuperación y en la calle lo que tenemos es un país agotado y sin poder adquisitivo", subrayó Belisario.

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Previo al acuerdo, el Parlamento autorizó la salida de Delcy Rodríguez de Venezuela para su participación en la Asamblea General de la ONU, pese a que la mandataria había salido del país el domingo pasado.

Durante la jornada, el chavismo marchó en Caracas y otras ciudades del país en apoyo a la participación de la presidenta encargada en Nueva York, donde, según el ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha tenido un "resonante éxito".

El martes, Delcy Rodríguez se reunió por primera vez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que supone un acercamiento inédito luego de que el país norteamericano capturara el pasado 3 de enero en Caracas a Nicolás Maduro, quien fue trasladado a una prisión de Nueva York, donde está siendo juzgado.

El exgobernador y dirigente opositor Andrés Velásquez declaró el martes que Rodríguez "no representa a Venezuela" y que aun cuando sostenga reuniones en Nueva York, esto no va a "lavarle la cara" de su responsabilidad en el "golpe de Estado cometido" en julio de 2024, en referencia a las elecciones presidenciales en las que la oposición denuncia fraude en la proclamación de Maduro como ganador.