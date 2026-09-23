Peña pide en la ONU elecciones libres para Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití

"Pido a todos mis hermanos latinoamericanos, pero también a las Naciones Unidas: unámonos para ayudar a que Venezuela, ese país tan bello, vuelva a insertarse al mundo y que tenga un Gobierno democrático", dijo el mandatario paraguayo durante su discurso ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra del 22 al 28 de septiembre en Nueva York.

De igual manera, afirmó que "lo que vale para Venezuela vale quizás con más fuerza para Nicaragua, Cuba y Haití".

"Traigamos luz a esos pueblos hermanos, porque donde hay elecciones libres hay esperanzas. No tenemos que quedarnos en el discurso, tenemos que actuar", añadió Peña tras asegurar que estas naciones "han vivido demasiado tiempo en la oscuridad del autoritarismo, de la violencia, de la tristeza".

El gobernante instó especialmente a los países latinoamericanos a implicarse en la solución de los problemas de la región, sin "esperar a que Estados Unidos o alguna otra potencia" los resuelva.

"La gente ya no quiere lemas, quiere soluciones para sus problemas", señaló antes de defender que el centro de las decisiones políticas sea "la dignidad humana" y rechazar la guerra, que calificó como "abominable", para dar respuestas a las diferencias.

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"La paz es el único objetivo", insistió.

El presidente paraguayo dedicó buena parte de su discurso a Venezuela, país que visitó el pasado sábado en el primer acercamiento de alto nivel entre estas naciones después de una ruptura de relaciones hace más de 20 meses.

"No fui a Venezuela a validar un régimen", dijo sobre su encuentro con la mandataria interina, Delcy Rodríguez, quien ocupa el cargo desde el pasado 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro tras una operación militar en Caracas y tres estados vecinos.

En este sentido, indicó que su país, que en 1989 hizo la transición hacia la democracia después de la dictadura de casi 35 años de Alfredo Stroessner, "puede ser útil" para que Venezuela avance hacia una democracia pluralista.

"Hoy Venezuela atraviesa una nueva realidad, por eso Paraguay ha abierto un canal de diálogo con las autoridades venezolanas y ya está trabajando con acciones por una Venezuela donde el poder radique en su único soberano: el pueblo", defendió.