Petróleo de Texas sube 0,85 %, a 91,29 dólares, pendiente de avances entre EE.UU. e Irán

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,77 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo abrió expectante después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, revelara que hubo una reunión entre su Administración y la delegación iraní que esta semana participa en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, mientras ambos países siguen en guerra.

Irán, por su parte, trasladó a través de un mediador catarí sus condiciones para poner fin a la guerra, entre ellas, el levantamiento del bloqueo naval.

En una entrevista a la agencia estatal de noticias iraní IRNA, el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, Ismail Baqaei, señaló que "esta interacción tuvo como objetivo transmitir las condiciones de Irán", que incluyen "el fin de la guerra en todos sus aspectos, el cese de las acciones agresivas estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de la guerra económica, la liberación de los activos iraníes".

Durante su intervención ante la ONU, Trump dijo que debe tomar una "gran decisión" sobre Irán: si llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra o "aniquilar" a la República Islámica.