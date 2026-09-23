Pezeshkian acusa ante la ONU a Estados Unidos e Israel de terrorismo

"Ayer, (el presidente estadounidense, Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo", afirmó Pezeshkian.

Se trata de la primera ocasión en que un mandatario de un país que se encuentra en guerra con Estados Unidos interviene ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según informaron medios estadounidenses.

Pezeshkian recordó que Estados Unidos e Israel asesinaron al líder supremo de Irán Alí Jameneí en el primer día de la guerra, el 28 de febrero, y mostró una imagen del religioso al comienzo de su discurso.

“Vengo de un Irán donde donde bombardearon un colegio”, añadió el presidente iraní mientras mostraba imágenes de niños asesinados en una escuela de la ciudad de Minab y en un polideportivo de Lamerd que fueron alcanzados por proyectiles que causaron la muerte de cientos de personas y estudiantes.

Acusó además a Estados Unidos e Israel de atacar universidades, centros médicos e infraestructuras, “todo ello en contra de la ley internacional” y sostuvo que su país solo se ha defendido de las agresiones estadounidenses e israelíes.

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“Nosotros solo nos defendimos, no somos terroristas”, aseguró.

Y sostuvo que la República Islámica nunca se rendirá: “Nunca bajaremos la cabeza ni nos arrodillaremos”.

Reiteró además que Irán no busca armas nucleares y que tiene derecho al uso pacífico de la energía atómica, una argumento repetido por Teherán desde hace años.

El único representante de la delegación estadounidense presente en la Asamblea General de la ONU abandonó la sala después de que Pezeshkian les llamara terroristas, al día siguiente de que Donald Trump les acusara en los mismos términos.

El presidente estadounidense además planteó ayer ante la ONU la posibilidad de “aniquilar” Irán si no llega a un acuerdo para poner fin a la guerra, pero a la vez se reivindicó a sí mismo como un pacificador mientras otros hablan de paz pero no hacen nada.

"Debo tomar una gran decisión", afirmó ante los líderes y diplomáticos reunidos en Nueva York. "¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (…) o aniquilo la República Islámica y lo hago rápidamente?", se preguntó el presidente estadounidense.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con destruir Irán desde que lanzó la guerra junto con Israel el 28 de febrero.