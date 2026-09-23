Polémica en Francia por las acusaciones a un nominado al premio Goncourt de haber usado IA

"Estamos atentos a todas las explicaciones que nos puedan dar, tanto por parte de la editorial como del propio autor. Pero, una vez más, hay que ser prudentes", indicó Philippe Claudel, máximo responsable del jurado que entrega este premio anual, en una entrevista publicada este miércoles en el diario Le Figaro.

La controversia atañe a la novela 'C'était ça ou mourir' (Era eso o morir), con la que el haitiano-canadiense Thélyson Orélien (Gonaïves, Haití, 1988) entró en la primera lista de 16 candidatos potenciales al Goncourt 2026, que fue anunciada a comienzos de septiembre.

Una cuenta anónima publicó un mensaje rápidamente viralizado en la que se afirmaba que muchos fragmentos de esta obra, que ha sido un éxito de ventas, estaban redactados mediante IA.

Posteriormente, medios franceses también realizaron comprobaciones similares con el mismo resultado, aunque esta clase de tests no pueden ser considerados como pruebas irrefutables, tal y como recordó este miércoles el presidente de la Academia Goncourt.

Por su parte, el autor y su editorial, Grasset, niegan las acusaciones y aseguran estar recabando pruebas para refutarlas.

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"¿Por qué poner en duda su palabra? Dice que está recopilando pruebas junto con sus editores para preparar un expediente y convencer a la opinión pública. Creo que debe de ser muy, muy difícil para él en estos momentos", señaló Claudel al medio Franceinfo.

En cualquier caso, el presidente de la prestigiosa institución literaria instaurada a comienzos del siglo XX alertó contra la ingerencia de la IA en el arte, que cuando está generado "por máquinas" pierde "una dimensión esencial".

'C'était ça ou mourir' es la primera novela de Orélien y cuenta la historia de Jonas Dorléon, un profesor de 29 años que lo abandona todo para huir de la extrema violencia de las bandas armadas en Haití.

Con poco más que un cuaderno de poemas y una foto de su madre en una bolsa de plástico, emprende una dura odisea clandestina desde República Dominicana, pasa por Brasil y México, y llega a las puertas de Estados Unidos y Canadá. En su camino se enfrenta a la dureza de la selva, a la violencia de las fronteras y al acoso de los agentes de inmigración para lograr sobrevivir.

Desde la lista actual de 16 nominados, la Academia Goncourt irá progresivamente reduciendo el número de candidatos al premio hasta el anuncio del ganador, el próximo 3 de noviembre, entre un total de cuatro finalistas.