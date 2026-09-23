Putin defiende que elecciones demostraron el apoyo a la guerra pese a denuncias de fraude

"Quiero dirigirme a nuestros soldados y comandantes en el frente. Quiero que sepan, camaradas, que esta votación va por vosotros. La gente cree en vosotros, en nuestra victoria, en vuestro heroísmo y vuestra lealtad a la patria", dijo Putin al comienzo de una reunión con el Gobierno.

Añadió, como en anteriores ocasiones: "Alcanzaremos todos los objetivos que nos marcamos en el marco de la operación militar especial".

Putin se congratuló de la alta participación en los primeros comicios parlamentarios de toda la guerra, casi un 60 %, en los que el partido del Kremlin, Rusia Unida, logró el mejor resultado de su historia y revalidó la mayoría constitucional.

"La cifra récord de personas que acudieron a votar habla de que el pueblo ruso respalda nuestros esfuerzos dirigidos al fortalecimiento del país", señaló. Por ello, llamó al Ejecutivo "a hacer todo lo posible para justificar la confianza que la gente depositó en el Gobierno y todos sus dirigentes".

Además, aseguró que Ucrania intentó "torpedear" las elecciones con constantes ataques contra las defensas antiaéreas de varias regiones, incluida Moscú, que sufrió el pasado domingo el mayor ataque con drones y misiles de toda la guerra.

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"Pero las colas en los colegios electorales dicen que no es posible amedrentar a Rusia. Quiero dar las gracias a los ciudadanos rusos por su activa participación en la campaña electoral", añadió.

Desde que la Comisión Electoral Central (CEC) anunciara el lunes que Rusia Unida logró 355 de los 450 escaños de la Duma o Cámara de Diputados, se han sucedido las denuncias de fraude.

Varios activistas han solicitado autorización para celebrar mítines contra el fraude electoral en ciudades como San Petersburgo, Kazán, Perm o Izhevsk.

Los expertos citados por la prensa estiman que la formación oficialista, cuya intención de voto era de en torno al 34 % antes de los comicios, recibió unos 18-20 millones de votos más de los que logró realmente en las urnas.

Según los especialistas citados por medios como Historias Importantes, el método fraudulento utilizado en esta ocasión fue principalmente la manipulación de datos de participación, del 40 % a casi el 60 %.

Tanto el único partido pacifista ruso, Yábloko, que denunció numerosas irregularidades durante los tres días de votación, como los comunistas, la segunda formación más votada, consideran que el resultado no refleja en ningún caso el ánimo en la sociedad, donde dos tercios de los rusos desean un pronto cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz.

Tanto el ex primer ministro ruso Mijaíl Kasiánov como el magnate Mijaíl Jodorkovski consideran que el Kremlin está muy preocupado por el creciente número de rusos que se oponen a la guerra en Ucrania, la falta de avances en el frente y el descontento popular con la situación socioeconómica en el país, por lo que Putin necesitaba una victoria inapelable sobre sus rivales.

Los expertos consideran que éste ha podido ser el mayor fraude electoral desde que el presidente recalara en el Kremlin en el año 2000, incluso peor que el que en 2011 desembocó en las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS en 1991.