Reino Unido investiga a Pornhub por miedo de que los menores accedan a pornografía

Se investigará si Aylo “ha cumplido con sus deberes de prevenir que los niños encuentren contenido pornográfico”, según lo estipulado por las leyes británicas de seguridad en internet, informó Ofcom en un comunicado.

“Tememos que Aylo no haya verificado y probado suficientemente su nuevo sistema de control de edad antes de implementarlo” y que “no sea lo bastante eficaz”, de acuerdo con el organismo.

La reciente ley británica sobre la seguridad en línea exige “controles de edad rigurosos”, recordó el regulador.

Pornhub había dejado de aceptar nuevos usuarios en Reino Unido en febrero pero reabrió el acceso en iPhones y iPads, basándose en el sistema de verificación de edad de Apple en el país.

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Los internautas de estos dispositivos pueden confirmar su edad utilizando una tarjeta de crédito o escaneando una identificación.

Aquellos que no lo hagan estarán sujetos a los mismos filtros de contenido en línea que se aplican a las cuentas para menores.

Sin embargo “la Ley de seguridad en línea indica claramente que corresponde al proveedor de servicios asegurarse de que cualquier dispositivo de verificación de edad sea altamente eficaz”, explicó Ofcom.

La entidad precisó que no investigará “la manera en la que Apple implementa sus propios controles de edad”.

La pesquisa puede desembocar en una multa de hasta el 10% de la facturación mundial de la empresa.