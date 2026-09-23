Rubio dice que "intentará" que se alcance tregua a ataques energétios en Ucrania y Rusia

"Lo intentaremos. Creo que estamos preparados para desempeñar un papel positivo para conseguirlo", dijo Rubio en una rueda de prensa tras encontrarse con Lavrov.

Rubio no aclaró si ambos abordaron durante la reunión los ataques contra instalaciones energéticas ni ofreció detalles sobre lo tratado con el jefe de la diplomacia rusa.

Argumentó que Ucrania está atacando refinerías y otras instalaciones rusas vinculadas al petróleo y el gas, mientras que Rusia golpea la red eléctrica ucraniana, especialmente ante la proximidad del invierno.

"Cuando se habla de energía, significa dos cosas distintas para personas distintas", señaló.

"Si se le pregunta al presidente Zelenski, argumentará que la capacidad de proteger su red eléctrica es una prioridad fundamental para ellos", señaló.

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Rubio reconoció que alcanzar un acuerdo sobre los ataques energéticos no será sencillo, ya que ambos bandos consideran estas acciones parte de sus objetivos estratégicos.

Sin embargo, consideró que merece la pena intentar alcanzar un pacto que sería "beneficioso para ambos países y para el resto del mundo".

Además, dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, si este acude a la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en Florida, y afirmó que el encuentro ofrece "una nueva oportunidad para que ambos líderes conversen".

Putin, por su parte, prevé asistir al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se celebrará en noviembre en China, donde podría encontrarse con Trump.

Rubio agregó que una de las preocupaciones de Estados Unidos es que la guerra entre Rusia y Ucrania pueda extenderse a otros países mediante ataques híbridos, actos de sabotaje o incluso incidentes accidentales que desemboquen en un enfrentamiento directo.