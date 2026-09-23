Rusia golpea centro de datos en Kiev y proveedores afectados alertan de cortes de internet

"Nuestras brigadas de emergencia y reparación ya trabajan en el lugar y hacen todo lo posible para restablecer lo más rápido posible el equipamiento y la conexión", dijo la empresa UTELS en su cuenta de la red social Facebook.

Otro de los afectados es la empresa Pavutina, que también tenía equipamiento en el centro de datos atacado por los rusos.

"Una parte de nuestros abonados podrían haberse quedado sin conexión", se lee en la página web de la empresa.

Rusia lleva atacando prácticamente sin interrupción la capital ucraniana desde la tarde del martes.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, ha informado de dos muertos y 17 hospitalizados por los ataques con drones rusos de este miércoles contra la capital de Ucrania.