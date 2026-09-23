Sánchez afirma que el vínculo España-EEUU está por encima de diferencias de sus gobiernos

Sánchez ensalzó ese vínculo en su intervención en un foro sobre las economías de España, Estados Unidos y América Latina organizado por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Sin citar expresamente al presidente estadounidense, Donald Trump, (que ofreció este martes una recepción a líderes de la que se ausentó Sánchez alegando motivos de agenda), o a cuestiones que han provocado enfrentamiento entre ellos en los últimos años, el jefe del Ejecutivo español garantizó que es mucho más lo que une a ambos países que lo que los separa.

"No solo somos socios comerciales, somos socios esenciales, y no solo somos aliados estratégicos; somos compañeros de travesía; no solo somos amigos, somos familia", añadió.

Para él, la economía española no se entiende sin Estados Unidos, que es el mayor inversor en España y también el principal destino de las exportaciones españolas.

Pero tampoco se entiende, precisó, sin América Latina y el Caribe, momento en el que recordó que Madrid albergará el 4 y 5 de noviembre próximos la XXX Cumbre Iberoamericana.

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"Nuestra vocación es europea, es iberoamericana, es trasatlántica; no elegimos entre esos espacios, y lo inteligente en este mundo cada vez más fragmentado es actuar en sentido contrario, conectarlos", defendió.

Tras hacer un repaso de las crisis que ha sufrido el mundo en los últimos años debido a la pandemia de covid-19, la guerra de Ucrania o la situación en Oriente Medio, resaltó las consecuencias humanitarias y económicas para los ciudadanos y citó entre ellas el aumento del precio de los carburantes.

"Para unos pocos, la guerra es un negocio y un juego geopolítico, pero para quienes sufren sus consecuencias es un drama vital", recalcó el presidente del Gobierno, quien dijo haber compartido estos días en Nueva York con otros líderes el problema que supone la inflación.

Por todo ello, consideró fundamental tener la capacidad y la voluntad de responder con solvencia a cada crisis, una reflexión que lo llevó a poner en valor las decisiones de su Gobierno ante las que ha tenido que hacer frente.

Unas decisiones que explicó que se han fundamentado en dos pilares, proteger a hogares, empresas, trabajadores e industrias con medidas de choque, y alinearlas con una estrategia a largo plazo, haciendo de la adversidad un estímulo para seguir transformando la economía.

"Los datos están ahí", dijo Sánchez para recordar a renglón seguido que España crece a un ritmo del 2,7 % interanual, ha alcanzado los 22,8 millones de trabajadores, la tasa de desempleo está por debajo del 10 %, la temporalidad está en mínimos históricos y las exportaciones representan el 36 % del PIB.

Se detuvo especialmente en el aspecto energético para destacar que España roza el 60 % de generación eléctrica mediante fuentes renovables y el precio de la electricidad para las empresas en la segunda mitad del año pasado fue un 23 % inferior a la media europea.

Porcentajes con los que consideró que se demuestra que una debilidad histórica del país como ha sido el coste de la energía, se ha convertido en una fortaleza estratégica.

Esa ventaja en energía limpia señaló que abre la puerta al impulso de la Inteligencia Artificial y a nuevas inversiones.