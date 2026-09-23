Sánchez reivindica sus políticas progresistas y las de Mamdani: "Los poderosos nos temen"

Sánchez intervino junto a Mamdani en un acto organizado por el alcalde neoyorquino, bajo el título 'Construir una economía para la mayoría', y en el que hizo una especial defensa del modelo económico español y de la política migratoria que está llevando a cabo.

El gobernante español aseguró que esas políticas, y las que también desarrolla el alcalde de Nueva York, están permitiendo reducir la desigualdad.

"España está demostrando que otro modelo económico es posible, y Nueva York está demostrando que esa misma ambición puede transformar nuestras ciudades. Por eso -apostilló- los poderosos nos temen, porque día tras día demostramos que existe otro camino posible y que funciona, que genera resultados para la gente corriente".

Sánchez, que bromeó diciendo que 2026 ha sido un buen año para Nueva York al ganar los Knicks en la NBA, y también para España, al lograr el campeonato del mundo de fútbol, consideró que solo queda por demostrar que las políticas progresistas pueden ganar el futuro.

A raíz de ello hizo una defensa de la gestión económica de su Gobierno, que consideró que ha desmontado los argumentos de quienes decían que solo era posible crecer aceptando la desigualdad, con sacrificios de los trabajadores y protección social débil.

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"Yo nunca he creído eso y España ha pasado los últimos ocho años demostrando que esas afirmaciones no son ciertas, demostrando que existe otro camino", aseguró, recordando a continuación medidas como la subida del salario mínimo en un 66 % o la apuesta por las energías limpias.

Para Sánchez, ese tipo de políticas funcionan y generan resultados para los ciudadanos porque "la justicia social no es enemiga del crecimiento económico, sino que es uno de sus pilares".

Ante crisis de los últimos años como las derivadas de la pandemia o de las guerras, esas políticas dijo que marcan la diferencia.

Insistió en los resultados económicos de España, que subrayó que es una de las economías avanzadas que más rápido están creciendo en el mundo, con un desempleo en su nivel más bajo en casi dos décadas y con la desigualdad menor desde que comenzaron los registros, en 2008.

Además, subrayó que España empujó a Europa, junto con otros países, hacia la solidaridad, creó un sistema de ingreso mínimo, protegió a las familias vulnerables y suspendió los desahucios.

A todo ello sumó "otra lección" de la experiencia española, que la inmigración ha hecho más fuerte a España económica, social y culturalmente.

"Los inmigrantes trabajan en nuestras empresas, contribuyen a nuestras finanzas públicas, sostienen nuestro Estado del bienestar y enriquecen nuestras comunidades. La inmigración -agregó- nos convierte en un país mejor, sin ninguna duda".

Esto consideró que es importante porque lamentó que haya políticos a ambos lados del Atlántico que intentan convencer a los trabajadores de que su problema es otro trabajador, alguien nacido en otro lugar y que gana, incluso, menos que ellos.

"Es uno de los trucos políticos más antiguos de la historia: hacer que la gente mire hacia los lados para que nunca mire hacia arriba", señaló antes de instar a unir a los ciudadanos en torno a un salario digno, una vivienda asequible, buenos servicios públicos, tiempo para sus familias, seguridad, dignidad y futuro.

El presidente del Gobierno advirtió de que la riqueza y el poder están concentrados cada vez en menos manos y de la necesidad de asegurarse de que la tecnología debe ampliar oportunidades en vez de concentrar el poder y no socave la democracia, sino que la haga más fuerte.