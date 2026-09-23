Sánchez y Mamdani se reúnen en Nueva York para dialogar sobre sus políticas progresistas

Mamdani recibió a Sánchez en Gracie Mansion, la residencia oficial de los alcaldes neoyorquinos, y donde el pasado lunes mantuvo otro encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el que ambos mostraron cordialidad pese a sus diferencias ideológicas y las críticas que meses atrás recibió el anfitrión de esa reunión por parte del mandatario republicano.

El Gobierno español asegura que el alcalde de Nueva York, que asumió el cargo el pasado mes de enero, desarrolla unas políticas con las que Sánchez se siente muy cercano, y dan una gran relevancia a este encuentro.

Tras la conversación entre ambos, habrá un acto de carácter económico en el que Mamdani invitó a participar al jefe del Ejecutivo español y en el que intervendrán también el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottely.

Un foro con el título "Construir una economía para la mayoría" y en el que Sánchez tiene previsto defender el modelo económico español que afirma que combina crecimiento con empleos de calidad y aumento significativo del salario mínimo.

La reunión con Mamdani y el posterior foro económico abren la agenda del último día del viaje del presidente del Gobierno español a Nueva York con motivo de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, ya que el jueves tendrá actividad oficial en Boston.

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Este miércoles, Sánchez intervendrá a última hora de la tarde ante la Asamblea General de Naciones Unidas y, previamente, ofrecerá una rueda de prensa para hacer balance del viaje, intervendrá en un acto sobre las economías de España, Estados Unidos y América Latina.