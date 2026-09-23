Una prestigiosa universidad de la India pasa a clases virtuales tras una violación

Según confirmó a EFE una fuente administrativa del centro, las clases fueron trasladadas a modalidad virtual por motivos de seguridad tras la conmoción provocada por el caso y la detención de uno de los sospechosos en la parte trasera del complejo.

"Tras enterarnos del lamentable incidente, cancelamos las clases. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes son la prioridad", aseguró el martes a los medios la rectora universitaria, Kanika K. Ahuja.

Varias estudiantes denunciaron la falta de medidas de seguridad en los alrededores del centro, principalmente en la zona próxima a la parte trasera del campus.

"La parte de atrás es insegura, hemos visto a hombres masturbarse y de noche apenas hay luz", explicó a EFE una joven bajo condición de anonimato.

La suspensión de las clases provocó críticas entre estudiantes y representantes políticos, que cuestionaron que la respuesta a la violencia contra las mujeres pase por limitar su acceso a las aulas o a los espacios públicos.

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"Si la respuesta ante los espacios públicos inseguros es retirar a las mujeres de ellos, corremos el riesgo de confundir las restricciones con la seguridad", aseguró a EFE la representante del sindicato estudiantil del LSR, Anusha Garg.

Unas 200 alumnas se manifestaron este miércoles a las puertas del campus para exigir mayores medidas de seguridad y protección para las mujeres.

"Las medidas temporales pueden ser necesarias en ocasiones, pero la respuesta a largo plazo debe ser hacer más seguros los trayectos cotidianos, el transporte y los espacios públicos, de modo que las mujeres puedan continuar con su educación y su vida diaria sin miedo", agregó Garg.

El caso que provocó la suspensión de las clases involucra a una menor de 17 años que fue presuntamente violada el lunes en el parque Aastha Kunj, a unos dos kilómetros de la universidad, según la Policía de Delhi.

La víctima paseaba con un amigo cuando tres hombres que se hacían pasar por agentes de policía los abordaron, los separaron y la llevaron a una zona aislada, según la versión policial.

El caso se suma a varias agresiones sexuales graves contra menores registradas este mes en la capital india, entre ellas la violación grupal y asesinato de una adolescente de 16 años en Swaroop Nagar el día 10, una agresión contra una menor en una tienda de Sadar Bazar el 16 y otra contra una niña de seis años en Kishanganj este lunes.

Tras los últimos casos, el vicegobernador de Delhi, Taranjit Singh Sandhu, ordenó este miércoles una auditoría urgente de seguridad en los parques de la ciudad y el refuerzo de las medidas de vigilancia y patrullaje en estos espacios.