Yolanda Díaz se presenta ante la OIT como la candidata capaz de salvar esta institución

En una sesión especial dedicada a que los candidatos respondan a preguntas de representantes de organizaciones empresariales y sindicales, así como de gobiernos, como partes constituyentes de la OIT, Díaz se presentó con "una mujer pragmática", cuya gestión como ministra, dijo, se ha caracterizado por beneficiar a empresas y trabajadores, y que ofrece "un liderazgo fuerte para sacar a la OIT de la esquina en la que está".

Recordó a la audiencia que de 52 reformas laborales que se han realizado en España, ella dirigió "la única con acuerdo tripartito", en el marco de una gestión gubernamental que ha conseguido que España sea el país de la OCDE que más crece.

Por sorteo, Díaz fue la primera de tres candidatos que se presentó ante las partes de la OIT para exponer a través de sus respuestas sus planes y prioridades para una organización que -según dijo- está en "una emergencia de máxima gravedad" sobre todo por el déficit financiero que arrastra y que le ha obligado a emprender un plan de reducción de empleos.

Opinó que la "opción del continuismo es gravísima e irresponsable" y discrepó con que la causa de la crisis financiera de la OIT sea únicamente el incumplimiento de Estados Unidos en el pago de sus contribuciones obligatorias, poniendo el ejemplo de otros organismos del sistema de Naciones Unidas que se anticiparon a la situación, tomaron medidas a tiempo y "supieron gobernar bien esta crisis".

En su planteamiento para afrontar esta situación, la candidata española defendió diversificar las fuentes de financiación y acudir a los bancos regionales de inversión para que contribuyan de manera más significativa al presupuesto ordinario de la OIT, como lo hacen con otras entidades, entre las que mencionó a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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A lo largo de sus respuestas, Díaz habló varias veces de la necesidad de democratizar a esta centenaria organización, la única que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y que tiene una estructura tripartita.

A ese respecto, dijo que, si es elegida, trabajará para que desde las islas del Pacífico al resto del mundo haya una participación en la que "la igualdad tenga sentido", mientras se respeta y aprecia al mismos tiempo las singularidades de cada región.

También se refirió a la necesidad de que la OIT lidere el camino hacia una gobernanza humana de los algoritmos, al tiempo que refuerza su misión en cuanto a protección social, formación de jóvenes, formación a lo largo de la vida, cooperación técnica, entre otros.

Además de Díaz, se presentan a puesto de director general de la OIT, su actual titular, el togolés Gilbert Houngbo, y el exministro peruano de Exteriores Javier González-Olaechea.