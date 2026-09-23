Zapatero comunica al juez que las joyas son un regalo del rey de Arabia Saudí de 2007

El expresidente del Ejecutivo español (2004-2011) y antiguo líder del Partido Socialista (PSOE) ha enviado un escrito al juez José Luis Calama, al que ha tenido acceso EFE, en el que explica que tres juegos de joyas de las sesenta piezas incautadas fueron un obsequio del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido.

Según el escrito de Zapatero, el rey le entregó las joyas en el Palacio de la Moncloa en junio de 2007, en el viaje oficial que el monarca hizo a España los días 18 y 19 de ese mes.

En concreto se trata de tres conjuntos de joyas formados por collar, pulsera, sortija y pendientes y diferenciados por las gemas -rubı́es, esmeraldas y zafiros- que, según la defensa de Zapatero, superan el 90 % del valor de todo lo hallado.

El expresidente las aceptó, según su versión, por deferencia y las guardó junto a joyas de origen familiar y otros regalos de amigos "sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material".

En el marco de la investigación sobre la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, en la que Rodríguez Zapatero está imputado, se hallaron en mayo pasado numerosas piezas de joyería en la caja fuerte del despacho del expresidente.

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El hallazgo de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros (según la tasación encargada por el juez), supuso la apertura de una pieza separada en la investigación.

En su escrito, Zapatero insiste en que las joyas tienen un valor menor y su defensa se excusa por no haber ofrecido en un plazo más breve explicación sobre su origen, lo que achaca a los 19 años transcurridos desde el regalo.

El expresidente del Gobierno, que por el hallazgo de las joyas está investigado por un posible delito fiscal y otro de contrabando, presentó este escrito después de que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama fijase un plazo de tres días para que aportase documentación al respecto.

Zapatero pide en su escrito remitir una comisión rogatoria a Arabia Saudí.