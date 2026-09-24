781 inmigrantes llegaron ayer en botes a las costas británicas, récord en lo que va de año

Los datos publicados muestran que, a lo largo del día 23, 781 migrantes arribaron a las costas británicas a bordo de 10 botes.

Este número, sumado al de los 154 migrantes que fueron registrados el martes y los 150 del lunes, eleva la cifra total de personas que han cruzado el Canal de la Mancha de manera irregular en lo que va de semana hasta las 1.085.

Cabe destacar que en los cinco días anteriores, entre el 16 y el 20 de septiembre, no se había registrado ningún cruce.

De acuerdo con el Home Office, hasta la fecha, 18.565 personas han cruzado este 2026 el Canal de la Mancha, una cifra un 42 % inferior al mismo periodo de 2025, cuando a estas alturas el número de migrantes llegados al Reino Unido de manera irregular por esta vía superaba los 32.000.

Las llegadas de este pasado miércoles fueron las más altas registradas en un solo día desde el pasado 20 de diciembre, cuando llegaron 803 personas.

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Además, incluyen una lancha neumática con 51 personas a bordo que zarpó de la región francesa de Normandía el lunes por la mañana y que llegó al Reino Unido tras pasar más de 33 horas en el mar.

El mayor número de migrantes diario de los últimos años se registró el 3 de septiembre de 2022, cuando 1.305 personas cruzaron la frontera.

El goteo de botes con inmigrantes llegados al Reino Unido ha desatado un clima antiinmigración y ha dado alas a grupos de extrema derecha que programan concentraciones de protesta en los puertos donde creen que van a llegar los botes, obligándolos a veces a desviar sus rutas.

Ayer, un activista ultraderechista llamado Daniel Thomas llevó la protesta a alta mar, donde se dedicó a hostigar a los botes de inmigrantes; en un momento dado, se grabó mientras acuchillaba una lancha neumática con una persona a bordo, que resultó ser un miembro de un equipo de rescate.

Hoy, Thomson, que suele publicar sus vídeos en YouTube, ha sido detenido por la Policía.