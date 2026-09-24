Abás advierte ante la ONU de que Israel amenaza "la existencia" del pueblo palestino

"El peligro ya no se limita a socavar la solución de dos estados ni a impedir la materialización del Estado palestino. Ahora amenaza la vida misma y la existencia del pueblo palestino en su propia tierra", alertó Abás en un discurso pregrabado de 24 minutos, ante el veto estadounidense a su viaje a Nueva York.

"Lo que está ocurriendo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental no son incidentes aislados, sino un plan colonial malintencionado destinado a dificultar la vida de los palestinos en su tierra y a obligarles a abandonarla", añadió el dirigente de la Autoridad Palestina.

Abbas urgió al resto de países a no permitir más "masacres" o la materialización de otra 'Nakba' ('Catástrofe', en árabe), en alusión a la ocurrida en 1948 que supuso el desplazamiento forzoso y la pérdida de sus propiedades de unos 750.000 palestinos —dos tercios de la población árabe de la región— coincidiendo con la fundación del Estado de Israel.

Además, instó a que se tomen medidas contra las milicias de colonos, que calificó de "terroristas", y que a diario atacan aldeas palestinas de Cisjordania, incluso "incendiando hogares palestinos mientras sus ocupantes duermen en su interior".

Sobre el plan diseñado por la Junta de Paz para Gaza, auspiciado por Estados Unidos y que está a punto de cumplir un año, Abás instó a acelerarlo para que "la fase de transición no se convierta en una situación permanente", sin "plazos concretos" ni "horizonte político".

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Además, recordó que la segunda fase (que supondría el inicio en Gaza de una administración tecnocrática) ni siquiera ha comenzado, y demandó la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el comienzo de la reconstrucción.

"Lamentablemente, nada de eso se ha materializado sobre el terreno", dijo Abbas, quien exhortó a Donald Trump a impedir "la anexión de tierras palestinas y rechazar el desplazamiento".

Sobre Jerusalén Este ocupada, denunció los "ataques que cometen los extremistas" religiosos judíos contra lugares santos musulmanes y cristianos, entre los que citó la Mezquita de Al Aqsa y el Santo Sepulcro de Jerusalén, así como la Mezquita de Abraham de Hebrón (Cisjordania ocupada), conocida por los judíos como la Tumba de los Patriarcas.

"Representan una violación del reconocimiento jurídico histórico del que han gozado y de la libertad de credo, deben cesar de inmediato antes de que esto genere un conflicto religioso amplio en la región y más allá", advirtió.