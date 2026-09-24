Al menos 19 muertos en ataque en este de Sudán del Sur tras disolución de administración

El ataque tuvo lugar alrededor de las 8.55 hora local (6.55 GMT) en la Zona Comercial de Payuel, en el condado de Duk, dijo a EFE el director de policía del condado de Duk, Kon Leek Mayen, quien atribuyó el asalto a jóvenes armados que se cree que provenían del vecino condado de Twic East.

El oficial agregó que las autoridades siguen recabando información en la zona y que la cifra de víctimas podría variar.

Aunque Kiir nombró gobernadores interinos, entre ellos Moses Majung Gatluak para Jonglei, la transición ha generado una brecha temporal de liderazgo y coordinación a nivel local, donde los comisionados de condado fueron relevados de sus funciones políticas y de gestión pública hasta el nombramiento de los comisionados interinos.

Mayen declaró que la Policía intentó perseguir a los atacantes, pero tuvo dificultades debido a la escasa coordinación entre las autoridades de seguridad sobre el terreno.

La violencia del jueves se produce en medio de una creciente tensión entre las comunidades de Duk y el vecino condado de Twic East.

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En agosto, una decena de personas murieron en un ataque contra Wernyol, la sede de Lith Payam en el condado de Twic East, según medios locales.

Este episodio de violencia se produjo aproximadamente un día después de que el presidente sursudanés, Salva Kiir, disolviera el gobierno de unidad de transición, la Asamblea Nacional y los gobiernos y asambleas legislativas de los 10 estados del país, al tiempo que el país más joven del mundo entraba en un período de transición previo a las elecciones generales previstas para el 22 de diciembre.