Albania aprueba el envío de tropas a la Fuerza de Paz para Gaza creada por Donald Trump

La moción, propuesta por el Gobierno socialista, recibió el apoyo de los 106 diputados presentes, de un total de 140 escaños, sin abstenciones ni votos en contra.

Esta Fuerza Internacional de Estabilización se enmarca en la Junta de Paz presentada por Trump oficialmente el pasado 22 de enero durante el Foro Económico Mundial de Davos, con el objetivo inicial de supervisar el proceso de paz y la reconstrucción de Gaza.

La conocida como Fuerza de Paz tiene como objetivo garantizar la seguridad en Gaza y supervisar el desarme de Hamás.

El pasado junio las primeras tropas extranjeras se sumaron a la operación con la llegada de efectivos de Marruecos, no al interior de Gaza, sino a un cuartel general de las Fuerzas de Seguridad de Israel en el sur del país.

Indonesia, Kazajistán y Kosovo, una exprovincia serbia de población mayoritariamente albanesa, también han anunciado el envío de tropas.

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En la Junta participan 28 países, según la página web de la organización, y no tiene el respaldo de Naciones Unidas.