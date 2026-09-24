Arabia Saudí y España piden avanzar en solución de dos Estados: "La urgencia es innegable"

"La urgencia es innegable. La crisis humanitaria en Gaza continúa. La violencia y las violaciones están aumentando en Cisjordania", declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU.

El ministro compareció junto a su homólogo español, José Manuel Albares; el de Jordania, Ayman Al-Safadi; y el observador permanente de Palestina ante la ONU, Riad Mansur; entre otros, después de la reunión ministerial de alto nivel sobre la Alianza Global para la Aplicación de la Solución de los Dos Estados en el marco de la Asamblea General de la ONU.

"La opción que tenemos ante nosotros es clara: preservar la solución de dos Estados o ver cómo desaparece sobre el terreno. El margen se está estrechando, pero no se ha cerrado. Debemos actuar ahora", urgió el ministro saudí tras denunciar que los acontecimientos en el terreno "están erosionando las perspectivas de un Estado palestino viable".

Al Saud explicó que las prioridades son consolidar el alto el fuego en Gaza, garantizar la asistencia humanitaria, y avanzar en la reconstrucción del terreno de acuerdo con el plan de 20 puntos impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y la resolución del Consejo de Seguridad.

Al Saud reafirmó su compromiso con la Autoridad Nacional Palestina y denunció los asentamientos y la anexión israelí de los territorios palestinos así como la violencia de los colonos.

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"Gaza no se puede separar de Cisjordania. Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, constituyen una sola unidad geográfica y política. No puede haber un futuro político separado para Gaza", aseveró.

Por su parte, el ministro jordano acusó a Israel de estar intensificando sus "peligrosas políticas de ocupación".

"Si no actuamos todos para detener esta agresión israelí y frenar a las partes que impiden una solución, la región se verá arrastrada a un conflicto sin fin", añadió.

El presidente palestino, Mahmud Abás, intervino este jueves por videoconferencia ante la Asamblea General de la ONU tras denegarle el Gobierno de Donald Trumo el visado para entrar en EE.UU.