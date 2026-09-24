'Argentina con el papa', la canción oficial de la visita de León XIV al país sudamericano

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó el pasado 7 de agosto a compositores mayores de 18 años a presentar canciones originales e inéditas, de entre dos y cuatro minutos de duración y sin restricciones de género musical.

Según informó la CEA, las obras fueron evaluadas por un jurado de especialistas del ámbito eclesial y musical, y la canción elegida fue compuesta por los hermanos Gabriel Alejandro y Agustín Moyano Angelini.

La letra se articula en torno al lema de la visita al país sudamericano: 'Bienvenidos todos. Vayan y anuncien', presentado el pasado lunes por la Santa Sede, y recoge referencias a la fraternidad, la paz, la Virgen de Luján y la figura de León XIV.

"Argentina, caminando con esperanzas, intentando ser Iglesia, ser camino hacia la paz", comienza la letra del tema, que incluye como uno de sus estribillos: "Caminando juntos hacia adelante, con el papa León, con Jesús en el horizonte".

Los autores son músicos de Villa Carlos Paz, en la provincia argentina de Córdoba, y forman parte de la banda Iceberg del Sur, con más de 25 años de trayectoria en la escena musical local.

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La CEA destacó la participación federal en el concurso y señaló que recibió composiciones de niños, jóvenes, adultos y comunidades de distintos lugares del país.

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay, y ese mismo día será recibido oficialmente en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente, Javier Milei.

Durante su estancia, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, un centro de asistencia a personas con discapacidad; celebrará misas en Buenos Aires y Córdoba; se reunirá con representantes de la Iglesia local, trabajadores y jóvenes; visitará un complejo penitenciario y oficiará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires.

Según anticipó este miércoles a la prensa local la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el Gobierno decretará como festivo nacional el lunes 9 de noviembre, mientras que el 10 y el 11 serán días festivos en las jurisdicciones que visite el pontífice.

La visita será la primera de un papa a Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.