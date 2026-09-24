Mundo
24 de septiembre de 2026 a la - 13:55

Asciende a 12 el número de militares kazajos fallecidos durante maniobras en el mar Caspio

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Astaná, 24 sep (EFE).- Doce militares kazajos murieron este jueves durante unas maniobras navales de las Fuerzas Armadas de Kazajistán en el mar Caspio, según los últimos datos de las autoridades locales.

Por EFE
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"Según la información actualizada, durante las maniobras 17 personas fueron arrastradas por la corriente debido a un fuerte deterioro de las condiciones meteorológicas y al aumento de los vientos. Doce de ellas fallecieron y tres fueron rescatadas", señala un comunicado de la Administración de Manguistau, región costera más próxima al lugar del accidente, que no hace ninguna mención a los dos miembros restantes del grupo.

El presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, expresó su pésame por el fallecimiento de los militares y ordenó a una comisión intergubernamental a tomar todas las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y brindar la asistencia necesaria a los familiares de los fallecidos.

Además, Tokáyev declaró el viernes, 25 de septiembre, como día de luto por las víctimas del accidente.