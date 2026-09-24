Banxico mantiene tasa de interés en el 6,5% y condiciona futuras decisiones a la inflación

La Junta de Gobierno señaló que considerará “la continuación del proceso desinflacionario y el comportamiento esperado de sus determinantes”, entre ellos el traspaso del tipo de cambio a los precios al consumidor.

El banco central marcó además distancia respecto de la política monetaria estadounidense, después de que la Fed incrementara en septiembre en 25 puntos base el rango de su tasa de fondos federales.

Argumentó que debido a que las condiciones macroeconómicas en México son distintas a las de Estados Unidos, “la política monetaria no tendría que reaccionar de manera mecánica ante los ajustes previstos a la tasa de fondos federales”.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE, destacó el cambio en la guía prospectiva de Banxico, que en su anterior decisión señalaba que sería “apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual”, mientras que ahora deja sus siguientes movimientos sujetos al comportamiento de esos indicadores.

La decisión ocurre después de que la inflación general mexicana aumentara del 3,10 % en la primera quincena de julio al 3,42 % en la primera mitad de septiembre.

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En contraste, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, disminuyó del 3,95 % al 3,79 % en el mismo periodo.

Banxico redujo su expectativa para la inflación general en el tercer trimestre de 2026 al 3,3 %, desde el 3,5 % previsto en agosto, debido a niveles de inflación no subyacente menores de los anticipados.

Sin embargo, elevó ligeramente sus previsiones para la inflación subyacente, que ahora sitúa en el 3,9 % para el tercer trimestre y en el 3,6 % para el cuarto, frente al 3,8 % y 3,5 %, respectivamente, estimados anteriormente.

El banco central advirtió, no obstante, de que el balance de riesgos para la trayectoria de la inflación mantiene un sesgo al alza, ante factores como la persistencia de la inflación subyacente, posibles disrupciones por políticas comerciales, conflictos geopolíticos, afectaciones climáticas, presiones de costos y una eventual depreciación del peso.

En cuanto a la actividad económica, Banxico estimó que durante el tercer trimestre de 2026 la economía mexicana habría moderado su ritmo de expansión y señaló que persisten riesgos a la baja.